世界各地で人道支援に取り組む国際赤十字・赤新月社連盟のトップが23日、東京都内で会見しました。「今年だけで25人の仲間を失った」と述べ、支援活動にあたるスタッフの安全確保の必要性を訴えました。国際赤十字・赤新月社チャパゲイン事務総長「世界はどんどん裕福になっているのに、なぜ基本的なニーズで死ぬ人がいるのか。なぜそれが許されるのか」国際赤十字・赤新月社連盟のチャパゲイン事務総長は23日、東京都内で会見し