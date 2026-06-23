日本時間２２時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45 予想54.6前回55.1（製造業PMI・速報値) 予想51.0前回50.7（非製造業PMI・速報値) 予想52.0前回51.5（コンポジットPMI・速報値)