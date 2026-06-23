２２日、試合前にウオーミングアップを行うアルゼンチンのメッシ。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

【新華社ダラス6月22日】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は22日、米ダラス市のダラス競技場で1次リーグJ組第2戦が行われ、アルゼンチンがオーストリアを2-0で下した。

２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（左から２人目）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（右端）。（ダラス＝新華社記者／呉暁凌）

２２日、相手選手と激しくボールを奪い合うアルゼンチンのメッシ（手前）。（ダラス＝新華社記者／呉暁凌）

２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（中央）。（ダラス＝新華社記者／程敏）

２２日、ゴールを決め、喜ぶアルゼンチン代表。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、ゴールを決め、チームメートとハイタッチするアルゼンチンのメッシ（左）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、ゴールを決め、喜ぶアルゼンチンのメッシ。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、ボールを競り合うアルゼンチンのメッシ（右端）とオーストリアのアレクサンダー・プラス（右から２人目）。（ダラス＝新華社記者／程敏）

２２日、シュートを放つアルゼンチンのメッシ。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（右端）。（ダラス＝新華社記者／呉暁凌）

２２日、ゴールを決め、喜ぶアルゼンチンのメッシ（左端）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（左端）。（ダラス＝新華社記者／呉暁凌）

２２日、シュートを放ち、ゴールを決めるアルゼンチンのメッシ（右）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（中央）。（ダラス＝新華社記者／程敏）

２２日、シュートを放ち、ゴールを決めるアルゼンチンのメッシ（左から２人目）。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ（中央）。（ダラス＝新華社記者／呉暁凌）

２２日、ゴールを決め、喜ぶアルゼンチン代表。（ダラス＝新華社記者／賈浩成）

２２日、試合に臨むアルゼンチンのメッシ。（ダラス＝新華社記者／程敏）