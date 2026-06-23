スイーツ好き必見！グルメ専門家が本気で選んだ“デザートがおいしい”ホテルビュッフェ＆デザートワゴン3選
◆スイーツ好き必見！グルメ専門家が本気で選んだ“デザートがおいしい”ホテルビュッフェ＆デザートワゴン3選
おいしいスイーツをとことん食べたい！ そんな時にぴったりなのが、スイーツがおいしいビュッフェや、上質なデザートを好きなだけいただけるデザートワゴン。そこで、さまざまなビュッフェレストランに通う“ビュッフェ通”のインフルエンサーやグルメジャーナリストの方々に、「スイーツがおいしいビュッフェ&デザートワゴン」を調査し、おすすめの3軒をご紹介。お好きなスイーツとともに、ゆったりとした時間を過ごしてみて。
◆グルメジャーナリスト 東龍さん、ビュッフェYouTuber モチ子の東京ビュッフェラボさんのおすすめは？
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
多数のメディアに出演し、著書も持つグルメジャーナリスト「東龍」さんと、毎週末のようにホテルビュッフェに通うビュッフェYouTuberの「モチ子の東京ビュッフェラボ」さん。2人はなんと同じレストランをピックアップ！ 主役級のスイーツが揃うデザートビュッフェが人気の、ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」の魅力とは？
■東龍さん 推薦コメント
「外さないデザートビュッフェといえば、ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」です。平日限定にもかかわらず、予約が埋まりやすく、行列ができるほどの人気ぶり。宝石箱を開けたようなビジュアルの美しさは特筆もので、ビュッフェ台の撮影タイムが設けられるほど。ケーキやグラスデザートは甘さ、酸味、香りのバランスがよく、最後まで食べ疲れしにくいのもうれしいポイントです。セイボリーも充実しており、デザートをよりおいしく食べられる構成も見事！」
■モチ子の東京ビュッフェラボさん 推薦コメント
「『スイーツがおいしい』と聞かれて真っ先に浮かぶのがこちらです。王道スイーツからフェア限定のものまで、全てが抜群においしい。どのスイーツがおいしかったと決めるのが難しいほどです！ そしてスイーツの見た目が、ものすごく美しいのも魅力。まるで宝石のようなビジュアルのケーキがずらっと並ぶビュッフェ台は圧巻で、「まだ行ったことがない」という方には、絶対に行っていただきたいと思うビュッフェのうちのひとつです。」
東龍さん プロフィール
1976年台湾生まれのグルメジャーナリスト。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛し、美食やトレンド、食のあり方から飲食店の課題まで、独自の切り口で執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントなどとしても活躍する。2025年6月に、レストランの“今”をあらゆる方向から詳説した『レストランビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）を刊行。
X（旧Twitter）：@toryu76
Instagram：toryu76
公式HP
モチ子の東京ビュッフェラボさん プロフィール
北海道出身。上京後、「ウェスティンホテル東京」のデザートビュッフェに行って以来、ホテルビュッフェの魅力にハマり、現在では毎週のようにホテルビュッフェに通う日々を送る。YouTubeチャンネル「モチ子の東京ビュッフェラボ」では、東京を中心にさまざまなホテルで開催されるビュッフェの様子を丁寧に解説している。
YouTube：モチ子の東京ビュッフェラボ
Instagram：＠mochiko_tokyo
恵比寿駅から徒歩圏内、恵比寿ガーデンプレイス内に位置するラグジュアリーホテル「ウェスティンホテル東京」。上質な客室と洗練されたサービスで心身を癒す“ウェルビーイング”な滞在をかなえる、ウェスティンホテル東京のコンセプトを体現しているのが、1階のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」。
ドーム状の高い天井が開放感を与えるダイニングでは、終日ビュッフェを提供。午後には、スイーツが主役のデザートビュッフェを実施しており、いちごやメロン、抹茶、チョコレートなどのビュッフェテーマは、2カ月ほどでチェンジ。頻繁に訪れても新しいメニューを楽しめるのがうれしい。
2026年6月末まで開催しているのは、宇治や西尾などの上質な抹茶を使用した「抹茶デザートブッフェ」。パティシエが趣向を凝らして作り上げた、「ラムレーズン入り濃厚抹茶ブリュレ」や「抹茶のモンブラン オレオ添え」など約20種類もの独創的な抹茶デザートが並ぶ。ビュッフェ台撮影タイムもあるから、贅沢な女子会や特別な日のティータイムにぜひ。
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
東京都目黒区三田1-4-1 恵比寿ガーデンプレイス ウェスティンホテル東京1F
料金：
・平日ランチ 大人 6,800円〜 お子様（4〜12歳） 3,500円〜
・土日祝ランチ 大人 9,500円〜、お子様（4〜12歳） 4,000円〜
・平日ディナー 大人 8,800円〜、お子様（4〜12歳） 4,800円〜
・土日祝ディナー 大人 10,800円〜、お子様（4〜12歳） 4,800円〜
※スイーツビュッフェは平日15:00〜17:00限定
※消費税・サービス料込
※価格は変動する場合がございます
◆グルメインフルエンサー 東京ビュッフェさんのおすすめは？
ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」／ホテルニューオータニ（東京）
総フォロワー70万人を超えるグルメインフルエンサーの「東京ビュッフェ」さんは、パティスリーの大人気商品である“スーパーシリーズ”が食べ放題の贅沢なデザートビュッフェを提供する、ホテルニューオータニ（東京）のティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」を選出。
■東京ビュッフェさん 推薦コメント
「デザート目当てなら、ホテルニューオータニの「スーパースイーツビュッフェ」がおすすめ。最大の魅力は、館内にある大人気パティスリー「パティスリーSATSUKI」の高級な「スーパーシリーズ」のケーキが、好きなだけ食べられること。スーパーシリーズのケーキは、スポンジの軽やかさとクリームの極上の口どけに、毎回思わずため息が出るほど。宝石のように美しく並んだスイーツの数々は、見ているだけでも幸福感に包まれますよ。」
東京ビュッフェさん プロフィール
総フォロワー70万人を超えるグルメインフルエンサー。100軒以上のビュッフェに通い、YouTubeチャンネル「東京ビュッフェ」でそのレビューを投稿。「大人のための東京ビュッフェ図鑑」をテーマに、失敗しないホテルビュッフェ・上質な食べ放題の情報を発信している。YouTubeのみならず、InstagramやTikTokなど幅広いフィールドで活躍中。
YouTube：東京ビュッフェ
Instagram：＠buffet_tokyo
TikTok：＠buffet_tokyo
1964年に開業した、東京の老舗ホテル「ホテルニューオータニ」。その中でも、400年以上の歴史を持ち、ホテルのシンボルとして愛される日本庭園を眺めながら、優雅なティータイムを過ごせるのがビュッフェダイニングのティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」。味覚だけでなく視覚からも最高のご褒美時間を堪能できると評判のこちらでは、ランチタイム限定でビュッフェを楽しめる。
サンドイッチやスープなどの軽食、「シェフのおすすめカレー」や「ホテル伝統のビーフシチュー」など豪華なディッシュメニューなどがずらりと並ぶ中、主役となるのは季節感あふれるスイーツの数々。特に、館内のパティスリー「SATSUKI」での大人気商品である“スーパーシリーズ”のケーキをビュッフェサイズでとことんいただけるのが魅力的。
2026年6月30日（火）までは、いちご・抹茶・マンゴーをテーマに季節限定スイーツを存分に堪能できるスーパースイーツビュッフェを開催中。抹茶シュークリーム、いちごタルト、マンゴーショートケーキなど、色とりどりの美しいスイーツがラインナップし、目でもビュッフェを楽しませてくれる。
ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」／ホテルニューオータニ（東京）
住所：東京都千代田区紀尾井町4-1ホテルニューオータニ ガーデンタワー ロビィ階
料金
・平日ランチ 大人 7,500円〜、お子様（4〜12歳） 4,200円〜
・土日祝ランチ 大人 9,000円〜、お子様（4〜12歳） 4,200円〜
※消費税共・サービス料別
※価格は変動する場合がございます
◆グルメインフルエンサー qk 東京グルメさんのおすすめは？
写真：qk 東京グルメさん撮影
タワーズ／ザ・リッツ・カールトン東京
年間500軒以上のグルメを食べ歩くグルメインフルエンサーの「qk 東京グルメ」さんのおすすめは、夢のようなデザートトロリーを楽しめるザ・リッツ・カールトン東京「タワーズ」。美しいスイーツを好きなだけ楽しめる贅沢なデザートトロリーは、魅力たっぷり。
■qk 東京グルメさん 推薦コメント
「『デザートはお好きなだけ』という夢のようなスタイルを楽しめるのが最大の魅力です。上質なランチコースの締めくくりに、ワゴンで運ばれてくる宝石のように美しいスイーツたちを目の前にした瞬間のときめきは、思わずカメラを回したくなるほど！お皿を持って歩き回る必要がなく、お席でゆったりと選べる優雅さもポイント。香り高い紅茶とともに極上のスイーツを心ゆくまで堪能できる時間は、まさに大人の女性のための至福のひとときです。」
qk 東京グルメさん プロフィール
Instagramフォロワー20万人、TikTokフォロワー5万人を誇るグルメインフルエンサー。年間500軒以上のグルメを食べ歩き、その魅力を動画で発信。TikTokでは「東京ビュッフェ食べ放題」のアカウント名で、食べ放題グルメに特化した情報を紹介。味はもちろん、コスパや雰囲気の良いグルメ情報を日々発信している。
Instagram:＠qk0501
TikTok:＠qk0501
「ザ・リッツ・カールトン東京」45階、地上200メートルに位置する「タワーズ」。天井高8メートルの開放的な空間で、シックとモダン両方の雰囲気を持つ店内からは、東京タワーをはじめとする東京の夜景を一望できるのが魅力的。
ランチやブランチのコースの最後に提供されるのが、デザートトロリー。スイーツは、季節ごとに使用されるフルーツやテーマが異なり、常時6種類ほど。ホテルのパティシエが腕によりをかけたケーキやグラスデザートは、ひとつひとつが繊細かつ美しい仕上がり。甘さも上品だから、いくつでも食べられそう。
デザートトロリーがいただけるのは、ランチやブランチなどのコース料理。デザートトロリーから好みのひとつを選べるコースのほかに、好きなだけ選べる贅沢なコースも。ショーケースのようなワゴンで運ばれてくる美しいデザートの数々は、選ぶだけでもワクワクすること間違いなし。
タワーズ／ザ・リッツ・カールトン東京
住所：東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン ザ・リッツ・カールトン東京45F
料金
・平日ランチ 6,500円?
・デザートトロリー付き 4品コース 9,200円 ※ザ・リッツ・カールトン東京 オンライン予約専用メニュー
※消費税・サービス料込
※料金は変動する場合がございます
おいしいスイーツをとことん食べたい！ そんな時にぴったりなのが、スイーツがおいしいビュッフェや、上質なデザートを好きなだけいただけるデザートワゴン。そこで、さまざまなビュッフェレストランに通う“ビュッフェ通”のインフルエンサーやグルメジャーナリストの方々に、「スイーツがおいしいビュッフェ&デザートワゴン」を調査し、おすすめの3軒をご紹介。お好きなスイーツとともに、ゆったりとした時間を過ごしてみて。
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
多数のメディアに出演し、著書も持つグルメジャーナリスト「東龍」さんと、毎週末のようにホテルビュッフェに通うビュッフェYouTuberの「モチ子の東京ビュッフェラボ」さん。2人はなんと同じレストランをピックアップ！ 主役級のスイーツが揃うデザートビュッフェが人気の、ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」の魅力とは？
■東龍さん 推薦コメント
「外さないデザートビュッフェといえば、ウェスティンホテル東京「ザ・テラス」です。平日限定にもかかわらず、予約が埋まりやすく、行列ができるほどの人気ぶり。宝石箱を開けたようなビジュアルの美しさは特筆もので、ビュッフェ台の撮影タイムが設けられるほど。ケーキやグラスデザートは甘さ、酸味、香りのバランスがよく、最後まで食べ疲れしにくいのもうれしいポイントです。セイボリーも充実しており、デザートをよりおいしく食べられる構成も見事！」
■モチ子の東京ビュッフェラボさん 推薦コメント
「『スイーツがおいしい』と聞かれて真っ先に浮かぶのがこちらです。王道スイーツからフェア限定のものまで、全てが抜群においしい。どのスイーツがおいしかったと決めるのが難しいほどです！ そしてスイーツの見た目が、ものすごく美しいのも魅力。まるで宝石のようなビジュアルのケーキがずらっと並ぶビュッフェ台は圧巻で、「まだ行ったことがない」という方には、絶対に行っていただきたいと思うビュッフェのうちのひとつです。」
東龍さん プロフィール
1976年台湾生まれのグルメジャーナリスト。ファインダイニングやホテルグルメを中心に、料理とスイーツ、お酒をこよなく愛し、美食やトレンド、食のあり方から飲食店の課題まで、独自の切り口で執筆。審査員や講演、プロデュースやコンサルタントなどとしても活躍する。2025年6月に、レストランの“今”をあらゆる方向から詳説した『レストランビジネス』（クロスメディア・パブリッシング）を刊行。
X（旧Twitter）：@toryu76
Instagram：toryu76
公式HP
モチ子の東京ビュッフェラボさん プロフィール
北海道出身。上京後、「ウェスティンホテル東京」のデザートビュッフェに行って以来、ホテルビュッフェの魅力にハマり、現在では毎週のようにホテルビュッフェに通う日々を送る。YouTubeチャンネル「モチ子の東京ビュッフェラボ」では、東京を中心にさまざまなホテルで開催されるビュッフェの様子を丁寧に解説している。
YouTube：モチ子の東京ビュッフェラボ
Instagram：＠mochiko_tokyo
恵比寿駅から徒歩圏内、恵比寿ガーデンプレイス内に位置するラグジュアリーホテル「ウェスティンホテル東京」。上質な客室と洗練されたサービスで心身を癒す“ウェルビーイング”な滞在をかなえる、ウェスティンホテル東京のコンセプトを体現しているのが、1階のインターナショナルレストラン「ザ・テラス」。
ドーム状の高い天井が開放感を与えるダイニングでは、終日ビュッフェを提供。午後には、スイーツが主役のデザートビュッフェを実施しており、いちごやメロン、抹茶、チョコレートなどのビュッフェテーマは、2カ月ほどでチェンジ。頻繁に訪れても新しいメニューを楽しめるのがうれしい。
2026年6月末まで開催しているのは、宇治や西尾などの上質な抹茶を使用した「抹茶デザートブッフェ」。パティシエが趣向を凝らして作り上げた、「ラムレーズン入り濃厚抹茶ブリュレ」や「抹茶のモンブラン オレオ添え」など約20種類もの独創的な抹茶デザートが並ぶ。ビュッフェ台撮影タイムもあるから、贅沢な女子会や特別な日のティータイムにぜひ。
インターナショナルレストラン「ザ・テラス」／ウェスティンホテル東京
東京都目黒区三田1-4-1 恵比寿ガーデンプレイス ウェスティンホテル東京1F
料金：
・平日ランチ 大人 6,800円〜 お子様（4〜12歳） 3,500円〜
・土日祝ランチ 大人 9,500円〜、お子様（4〜12歳） 4,000円〜
・平日ディナー 大人 8,800円〜、お子様（4〜12歳） 4,800円〜
・土日祝ディナー 大人 10,800円〜、お子様（4〜12歳） 4,800円〜
※スイーツビュッフェは平日15:00〜17:00限定
※消費税・サービス料込
※価格は変動する場合がございます
◆グルメインフルエンサー 東京ビュッフェさんのおすすめは？
ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」／ホテルニューオータニ（東京）
総フォロワー70万人を超えるグルメインフルエンサーの「東京ビュッフェ」さんは、パティスリーの大人気商品である“スーパーシリーズ”が食べ放題の贅沢なデザートビュッフェを提供する、ホテルニューオータニ（東京）のティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」を選出。
■東京ビュッフェさん 推薦コメント
「デザート目当てなら、ホテルニューオータニの「スーパースイーツビュッフェ」がおすすめ。最大の魅力は、館内にある大人気パティスリー「パティスリーSATSUKI」の高級な「スーパーシリーズ」のケーキが、好きなだけ食べられること。スーパーシリーズのケーキは、スポンジの軽やかさとクリームの極上の口どけに、毎回思わずため息が出るほど。宝石のように美しく並んだスイーツの数々は、見ているだけでも幸福感に包まれますよ。」
東京ビュッフェさん プロフィール
総フォロワー70万人を超えるグルメインフルエンサー。100軒以上のビュッフェに通い、YouTubeチャンネル「東京ビュッフェ」でそのレビューを投稿。「大人のための東京ビュッフェ図鑑」をテーマに、失敗しないホテルビュッフェ・上質な食べ放題の情報を発信している。YouTubeのみならず、InstagramやTikTokなど幅広いフィールドで活躍中。
YouTube：東京ビュッフェ
Instagram：＠buffet_tokyo
TikTok：＠buffet_tokyo
1964年に開業した、東京の老舗ホテル「ホテルニューオータニ」。その中でも、400年以上の歴史を持ち、ホテルのシンボルとして愛される日本庭園を眺めながら、優雅なティータイムを過ごせるのがビュッフェダイニングのティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」。味覚だけでなく視覚からも最高のご褒美時間を堪能できると評判のこちらでは、ランチタイム限定でビュッフェを楽しめる。
サンドイッチやスープなどの軽食、「シェフのおすすめカレー」や「ホテル伝統のビーフシチュー」など豪華なディッシュメニューなどがずらりと並ぶ中、主役となるのは季節感あふれるスイーツの数々。特に、館内のパティスリー「SATSUKI」での大人気商品である“スーパーシリーズ”のケーキをビュッフェサイズでとことんいただけるのが魅力的。
2026年6月30日（火）までは、いちご・抹茶・マンゴーをテーマに季節限定スイーツを存分に堪能できるスーパースイーツビュッフェを開催中。抹茶シュークリーム、いちごタルト、マンゴーショートケーキなど、色とりどりの美しいスイーツがラインナップし、目でもビュッフェを楽しませてくれる。
ティー＆カクテル「ガーデンラウンジ」／ホテルニューオータニ（東京）
住所：東京都千代田区紀尾井町4-1ホテルニューオータニ ガーデンタワー ロビィ階
料金
・平日ランチ 大人 7,500円〜、お子様（4〜12歳） 4,200円〜
・土日祝ランチ 大人 9,000円〜、お子様（4〜12歳） 4,200円〜
※消費税共・サービス料別
※価格は変動する場合がございます
◆グルメインフルエンサー qk 東京グルメさんのおすすめは？
写真：qk 東京グルメさん撮影
タワーズ／ザ・リッツ・カールトン東京
年間500軒以上のグルメを食べ歩くグルメインフルエンサーの「qk 東京グルメ」さんのおすすめは、夢のようなデザートトロリーを楽しめるザ・リッツ・カールトン東京「タワーズ」。美しいスイーツを好きなだけ楽しめる贅沢なデザートトロリーは、魅力たっぷり。
■qk 東京グルメさん 推薦コメント
「『デザートはお好きなだけ』という夢のようなスタイルを楽しめるのが最大の魅力です。上質なランチコースの締めくくりに、ワゴンで運ばれてくる宝石のように美しいスイーツたちを目の前にした瞬間のときめきは、思わずカメラを回したくなるほど！お皿を持って歩き回る必要がなく、お席でゆったりと選べる優雅さもポイント。香り高い紅茶とともに極上のスイーツを心ゆくまで堪能できる時間は、まさに大人の女性のための至福のひとときです。」
qk 東京グルメさん プロフィール
Instagramフォロワー20万人、TikTokフォロワー5万人を誇るグルメインフルエンサー。年間500軒以上のグルメを食べ歩き、その魅力を動画で発信。TikTokでは「東京ビュッフェ食べ放題」のアカウント名で、食べ放題グルメに特化した情報を紹介。味はもちろん、コスパや雰囲気の良いグルメ情報を日々発信している。
Instagram:＠qk0501
TikTok:＠qk0501
「ザ・リッツ・カールトン東京」45階、地上200メートルに位置する「タワーズ」。天井高8メートルの開放的な空間で、シックとモダン両方の雰囲気を持つ店内からは、東京タワーをはじめとする東京の夜景を一望できるのが魅力的。
ランチやブランチのコースの最後に提供されるのが、デザートトロリー。スイーツは、季節ごとに使用されるフルーツやテーマが異なり、常時6種類ほど。ホテルのパティシエが腕によりをかけたケーキやグラスデザートは、ひとつひとつが繊細かつ美しい仕上がり。甘さも上品だから、いくつでも食べられそう。
デザートトロリーがいただけるのは、ランチやブランチなどのコース料理。デザートトロリーから好みのひとつを選べるコースのほかに、好きなだけ選べる贅沢なコースも。ショーケースのようなワゴンで運ばれてくる美しいデザートの数々は、選ぶだけでもワクワクすること間違いなし。
タワーズ／ザ・リッツ・カールトン東京
住所：東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン ザ・リッツ・カールトン東京45F
料金
・平日ランチ 6,500円?
・デザートトロリー付き 4品コース 9,200円 ※ザ・リッツ・カールトン東京 オンライン予約専用メニュー
※消費税・サービス料込
※料金は変動する場合がございます