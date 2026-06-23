『夫婦別姓刑事』皐月事件×消しゴム事件…2つの謎がついに【最終話あらすじ】
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の最終話が23日に放送される中、場面カットとあらすじが公開された。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
■最終話あらすじ
四方田誠（佐藤二朗）の娘・音花（月島琉衣）が、殺人教唆の疑いで逮捕された。ことの発端は、音花がネットに書き込んだ「私のお母さんを殺した人を消しゴムしてほしい」という投稿だった。その後、実際に音花の母・皐月（清水美砂）を殺害した犯人である喜多村邦弘（林裕太）が殺されたため、音花に容疑がかかったのだ。
娘の逮捕を受け、誠は責任をとるように署長の井伏幸吉（坂東彌十郎）に退職届を提出。さらに、妻の鈴木明日香（橋本愛）には離婚届を突きつけるのだった。
皐月殺害事件と消しゴム事件。交差するふたつの殺人事件は果たしてどのような結末を迎えるのか。そして、誠と明日香の夫婦の行方は…？
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
四方田誠（佐藤二朗）の娘・音花（月島琉衣）が、殺人教唆の疑いで逮捕された。ことの発端は、音花がネットに書き込んだ「私のお母さんを殺した人を消しゴムしてほしい」という投稿だった。その後、実際に音花の母・皐月（清水美砂）を殺害した犯人である喜多村邦弘（林裕太）が殺されたため、音花に容疑がかかったのだ。
娘の逮捕を受け、誠は責任をとるように署長の井伏幸吉（坂東彌十郎）に退職届を提出。さらに、妻の鈴木明日香（橋本愛）には離婚届を突きつけるのだった。
皐月殺害事件と消しゴム事件。交差するふたつの殺人事件は果たしてどのような結末を迎えるのか。そして、誠と明日香の夫婦の行方は…？