華奢な鎖骨もうっすら…TWICE・ダヒョン、紐なしドレスから覗く“美デコルテ”にうっとり「別格です」

TWICEのダヒョンが、優雅なドレス姿でファンを魅了した。

ダヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ダヒョン、紐なしドレスから覗く“美デコルテ”

公開された写真は、6月20日に韓国・釜山（プサン）で開催された「2026 グローバルOTTアワード」で撮影されたものだ。

ダヒョンは、鮮やかなライムグリーンのロングドレスをまとい、上品な魅力を放っている。ストラップレスデザインのドレスからは美しいデコルテと華奢な肩のラインがのぞき、清楚でありながら華やかな存在感を演出した。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「鎖骨がキレイ」「別格です」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ダヒョンInstagram）

なお、ダヒョンは「2026 グローバルOTTアワード」で、JTBCドラマ『ラブ ミー』を通じて、ライジングスター賞を受賞した。

◇ダヒョン プロフィール

1998年5月28日生まれ。本名キム・ダヒョン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビュー。色白で可愛いビジュアルの持ち主で、グループ内ではリードラッパーを担当している。バラエティ番組で存在感を発揮することが多く、親しみやすい魅力で多くのファンを魅了している。2025年2月21日に韓国で公開の映画『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』で、TWICEメンバー初の女優デビューを果たした。