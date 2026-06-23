約3年ぶり『週プレ』登場！山岡雅弥、健康美溢れるグラビア披露

『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！

山岡雅弥が、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号に登場！

山岡雅弥 ©河西遼／集英社

【プロフィール】

山岡雅弥（やまおか・みやび）

2004年11月29日生まれ 福岡県出身 身長161cm

特技＝ウエークボード、ダンス、レスリング 趣味＝映画鑑賞

上京前の中学生時代にレスリングで九州チャンピオンに輝き、全国大会でベスト8に。16歳時に応募した「ミスマガジン2021」ではミスヤングマガジンを受賞し、本格的にグラビアの活動を開始。プロレスラーとして活躍する妹、聖怜（せり）とのペアも人気。

公式Instagram【@miyabi_112920】

公式X【@miyabi_11292004】

公式TikTok【@miyabi_1129】

今号の『週プレ』は、笑顔はじける最強の19歳・一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、大人っぽくなって色気マシマシの山岡雅弥、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴の最新グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】山岡雅弥写真集「溌剌、」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月22日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』では限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】山岡雅弥写真集「溌剌、」©河西遼／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！