35年前の1991年。当時最新鋭の16ビットCPUを搭載した家庭用ゲーム機・メガドライブ用のソフトとして誕生した『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』。きょう6月23日で、誕生から35周年を迎えました。その歩みを振り返ります。

■累計本数17.7億本超 きょうがソニックの誕生日

世界的な人気を誇るキャラクター・超音速のハリネズミ『ソニック』。これまでに80作品超が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※パッケージ・ダウンロード（基本プレイ無料含む）合計。セガ発表）。

1991年6月23日、1作目となる『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』が、家庭用ゲーム機・GENESIS（ジェネシス ※メガドライブの北米向け名称）用ゲームソフトとして、先んじて北米でリリースされました。世界で初めてリリースされた北米での発売日が、ソニックの誕生日とされています。

■『メガドライブ』用ソフトとして登場 音楽はドリカム・中村正人

日本では同年7月26日に、家庭用ゲーム機・メガドライブ用のソフトとして発売されました。

シンプルなゲーム操作で繰り広げられるハイスピードアクションゲームで、そのスピード感などが人気となり、全世界で1500万本を超える大ヒットを記録（同梱版を含む。セガ発表）。ゲーム音楽を、DREAMS COME TRUEの中村正人さんが手がけたことでも知られています。

その後、同年12月にはセガ初の携帯ゲーム機・ゲームギア用のソフトとしても発売され、“持ち運べるカラー液晶携帯ゲーム”として人気を博しました。

■1992年には弟分のテイルスが登場 2P対戦も可能に

翌1992年には、続編となる『ソニック・ザ・ヘッジホッグ2』が発売され、ソニックの弟分・テイルスが登場。テイルスとの2人同時プレイと、2P対戦も可能になりました。

その後、1997年には『ソニック』シリーズ初のセガサターン用ソフト『ソニックジャム』が発売されました。

■『セガサターン』でソニックが3Dポリゴンに

1994年に登場した家庭用ゲーム機・セガサターンは、これまでのゲーム機から一歩進んだ32ビットマルチメディアマシン。『ソニックジャム』の一部コンテンツでは、今までドットで描かれていた2Dのソニックが、初めて3Dポリゴンのキャラクターとして登場しました。

■セガ最後の家庭用ゲーム機『ドリームキャスト』

そして1998年、のちにセガ最後の家庭用ゲーム機となるドリームキャストの発売を発表。

その立ち上げタイトル（ローンチタイトル）として、シリーズ初のフル3Dアクションゲーム『ソニックアドベンチャー』が発売されました。

ソニック生誕10周年の2001年、セガが家庭用ハード事業から撤退したことから、ニンテンドー ゲームキューブで『ソニックアドベンチャー2バトル』、ゲームボーイアドバンスで『ソニックアドバンス』がそれぞれ発売されました。

■セガと任天堂が制作・販売で協力

その後、2007年にはメーカーの垣根を越え、セガと任天堂が制作・販売で協力し、Wii用ソフトとして『マリオ＆ソニック AT 北京オリンピック』を発売。北京オリンピックを舞台に、初めてマリオとソニックの競演が実現しました。

さらに、翌2008年には、任天堂のWii用ソフトとして発売された『大乱闘スマッシュブラザーズX』にも、ソニックが登場しています。

その後、2020年にはソニックがハリウッドで実写映画化され、ゲームのみならず幅広い分野に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長し続けています。

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『ソニック・ザ・ムービー』

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『マリオ＆ソニック AT 北京オリンピック』

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『大乱闘スマッシュブラザーズX』©2008 Nintendo / HAL Laboratory, Inc.Characters: (C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. /SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment Co., Ltd. / SEGA