#40 チュニジアに4-0大勝!グループリーグ突破の条件を解説【ゲキスタ】
日本代表は現地時間20日(日本時間21日)、北中米ワールドカップのグループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦しました。
鎌田大地選手の2試合連続ゴール、上田綺世選手の2得点、伊東純也選手にもゴールが生まれ、ワールドカップ通算1000試合目のメモリアルゲームで4-0の快勝をおさめました。
オランダ戦から先発4人を変更した森保一監督。2試合で合計22人を起用した采配の狙いは? チュニジア戦の試合内容を振り返りながら、現地で取材したゲキサカ日本代表担当の竹内記者が解説します。
(収録日:2026年6月21日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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