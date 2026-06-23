ビートきよし、週3日の人工透析…過酷な闘病生活も後悔なし「ポックリ逝ったら悔い残るでしょ」 レジェンド“じゃない方芸人”が辿り着いた生き様
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、密着企画「NO MAKE」で、漫才コンビ・ツービートのビートきよしの“イマ”に独占密着した最新話を配信した。
【写真】超貴重！ビートたけし、世界的ミュージシャンと夫妻で対面
現在76歳となったきよしは、横浜でカラオケパブ「スター☆場」を経営し、ほぼ毎日店に立ちながら接客を行っている。営業中にもかかわらずマッサージを受けたり、居眠りしたりと自由すぎる姿を見せながらも、現在は週3日、人工透析を受ける過酷な闘病生活を送っていることも語った。
2021年に腎臓の病気である「ネフローゼ症候群」を発症したきよしは、「そのうち絶対逝くことがあると思ってやってる」「2回救急車で運ばれたんだよ。息苦しくなっちゃって、肺に水が上がってきちゃって」と命の危機に直面したことも。それでも、「我慢してポックリ逝ったら悔い残るでしょ」「食べちゃいけないものをバンバン食ってるし、だから俺の人生って楽しいよ」と破天荒な生き様を貫く。
さらに、相方との対照的な人生を振り返り、「よく考えてみたら、うちの相方って好き勝手なことできない。人の目があるから。俺は好き勝手なことできるから、生きてて幸せはどっちか考えた時、俺の方が幸せなんじゃないかなと思う」と、充実した表情で語った。
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現在76歳となったきよしは、横浜でカラオケパブ「スター☆場」を経営し、ほぼ毎日店に立ちながら接客を行っている。営業中にもかかわらずマッサージを受けたり、居眠りしたりと自由すぎる姿を見せながらも、現在は週3日、人工透析を受ける過酷な闘病生活を送っていることも語った。
さらに、相方との対照的な人生を振り返り、「よく考えてみたら、うちの相方って好き勝手なことできない。人の目があるから。俺は好き勝手なことできるから、生きてて幸せはどっちか考えた時、俺の方が幸せなんじゃないかなと思う」と、充実した表情で語った。