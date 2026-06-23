“チェイサー級”の全長4.7m以下サイズ

トヨタの台湾法人は「カローラアルティス60周年記念コレクターズエディション」を発表しました。カローラアルティスを基にした特別仕様車で、発表直後からユーザーの関心が集まっています。

カローラアルティスは、日本の「カローラ」に相当する伝統的な4ドアセダンとして展開されています。1966年の初代発売以来、カローラは世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたトヨタの代表的モデルです。

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アルティスという名称は、カローラに上級感を持たせるためのサブネームとして東南アジア市場を中心に使われています。

ボディサイズは全長4630mm×全幅1780mm×全高1435mm、ホイールベース2700mmで、日本のカローラよりやや大きく、かつて販売されていた「チェイサー」に近いサイズ感となっています。

パワートレインは、最高出力122馬力を発揮する1.8リッターハイブリッドと、最高出力140馬力する1.8リッターガソリンの2種類です。日常使いを意識した構成で、地域のニーズに合わせたラインナップとなっています。

2026年5月5日に発表された今回の「カローラアルティス60周年記念コレクターズエディション」は、カローラ誕生60周年を記念した特別仕様車です。

「ブロンズゴールドで仕立てる、不朽のクラシック」をコンセプトに、内外装へ専用のゴールド加飾を施した内容となっています。

エクステリアでは、フロントグリルガーニッシュとバンパーガーニッシュを通常のシルバーからゴールドへ変更。

さらにドア下部に専用デカールを装着し、切削光輝仕上げのブラック19インチアルミホイールを組み合わせることで特別感を演出しています。

インテリアはブラック基調の空間にゴールド加飾を取り入れ、メーターまわりなどのベゼルを通常のシルバーからゴールドへ変更しています。控えめながらも記念モデルらしい華やかさを添えた仕立てです。

SUV人気が続く台湾市場においても、カローラアルティスは実用性と快適性を兼ね備えたセダンとして根強い支持を集めています。

今回の60周年記念モデルは、長年にわたり世界で愛されてきたカローラブランドの歴史と特別感を象徴する1台といえます。

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反響としては、デザイン面で「かっこいい」「かなり好み！」といった声が寄せられています。

外装については「ゴールドが特徴的」「落ち着いた色合い」といったコメントが見られ、インテリアに対しては「色使いが新鮮」といった反応も上がっています。

今回の特別仕様車は、記念モデルとしての存在感を示す内容となっており、今後も関心を集めそうです。