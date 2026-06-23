もはや「見えちゃう」ではなく「見せてる」…？韓国美人チア、“夜の日本”で見せた大胆プライベートSHOT

韓国や台湾で活動する人気チアリーダー、ウ・スハンのプライベートSHOTが話題だ。

【写真】目のやり場に困る…韓国美人チアの“あみあみ黒水着”

ウ・スハンは最近、自身のインスタグラムを更新。「追及美を失って幸せを得た」とキャプションに綴り、福岡を訪問した際の写真を数枚投稿した。

公開された写真には、夜の福岡を回りながら記念撮影に励むウ・スハンが写っている。シースルー素材のトップスにデニムを合わせたコーディネートで、ベンチに座りながらカメラに笑顔を見せたり、自販機の前でポーズを取ったりしている。

中に着用した黒いインナーも“丸見え”の大胆な服装で多くのファンを釘付けにしたウ・スハン。彼女の投稿には「あまりにも美しすぎる」「ハ、ハンパない！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ウ・スハンInstagram）

ウ・スハンは2001年11月9日生まれの24歳で、2020年よりチアリーダーとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球KBOのハンファ・イーグルス、プロサッカーKリーグ2部の金浦FC、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWON、女子部の正官庄レッドスパークス、台湾プロ野球の楽天モンキーズなどで活動している。