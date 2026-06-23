「一日の生産量が激落ち不良率が爆上がりしました」仕事の出来より"休まないこと"を重視　やばすぎる評価基準が引き起こしたこと

仕事の成果よりも、ただ毎日出勤していることの方が評価される職場は、どうなのだろうか。

投稿を寄せた茨城県の50代女性（サービス・販売・外食）は、かつて電気関係の製造業の工場に勤めていた。そこの評価基準がやばかったという。部署内には、かなり問題のある社員がいた。（文：法田ひまり）

不良品をたくさん出しても無欠勤なら問題なし

その社員について、女性はこう振り返る。

「工場に勤めていた時仕事でミスが多くて一日で不良を何回も作ってて『周りの人の意見を全く聞かない人』(←会議で不良出さないように対策練っても聞いてくれない) 」

しかし、その社員は無欠勤だったため会社的には問題ないことになっていた。一方で、仕事ができる人が割を食っていた。

「その人よりも仕事テキパキこなす子供がまだ未就学児で子供の都合で欠勤や早退が多い人の方が待遇悪い」

「仕事が出来ても欠勤多いと仕事任せられない」というが……

これではやってられない。そのため、「仕事の出来より出勤していることの方が重視されるのなら、不良を出さないよう努力する意味がないのではないか」といった趣旨の不満が部署内で広がった。

「みんなの士気が下がり一日の生産量が激落ち不良率が爆上がりしました」

真面目に不良品を出さないように頑張る意味が消えれば、そうなるのも当然だろう。職場のリーダーも、上司のスタンスには呆れていた。

「『仕事が出来ても欠勤多いと仕事任せられない』って上司が言ってたけど、『30個あって良品2個しかとれない人に仕事を任せる上司もどうかと思う』って笑って言ってたうちらのリーダー」

また女性は「他社ではどちらの待遇が良いのだろうか」と疑問を投げかけている。少なくともこの工場のように"休まないこと"だけを基準にするような評価体制では、真面目に頑張る人ほど馬鹿馬鹿しくなってしまうのは当然だと言えそうだ。

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