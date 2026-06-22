バナナマン・日村勇紀の休養発表から約2か月。いまだ復帰時期が見えないなか、『バナナマンのせっかくグルメ！！』では“日村不在”の影響が隠せなくなってきたという。

「6月21日の放送の一部分では、日村さんがロケに出演。ただ、実際には2025年7月に放送された映像を再編集したもので、新規収録ではありませんでした。

6月7日の放送でも過去映像が使われており、同様の構成が続いています」（芸能記者）

日村をめぐっては4月28日、所属事務所のホリプロコムが体調不良による当面の休養を発表。「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」と伝えている。

また妻でフリーアナウンサーの神田愛花も自身のInstagramで《食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー》と投稿し、夫を支え続けている。

しかし、その後も復帰時期について新たな発表はない。こうした状況にXでは

《日村が居ないから、ずっと再放送か………》

など、彼の不在を改めて痛感する声が寄せられている。この事情について芸能プロ関係者はこう語る。

「5月27日、TBSの合田隆信専務は定例会見で、『この後は日村さんがいないものを（放送する）』と説明していました。

しかし番組は2週に1度のペースでスペシャル版を放送。6月7日は2時間スペシャル、そして21日は3時間スペシャルでした。この日は本木雅弘さんが吉高由里子さん、ナインティナイン・岡村隆史さんとロケに出るなど豪華ゲストを迎えていましたが、それでも番組の“顔”である日村さんが不在の物足りなさは否めません」

そこで過去のロケ映像を再び放送する構成になったのだろうが、結果として番組がいかに“日村頼み”だったかという現実が浮き彫りになった

「裏を返せば、それだけ代えの利かない存在だということでもあります。過去映像が続くたび、『まだ新しい日村さんは見られないのか』と感じる視聴者が出てくるのも無理はないでしょう」（同前）

彼の詳しい病状や復帰時期は、いまも明らかになっていない。ファンが待ち望んでいるのは、過去映像の“再登場”ではなく、再び全国を食べ歩く彼の元気な姿であることは間違いないのだか……。