ローソンが展開する「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第4週商品が、23日から全国店舗で順次発売される。最終週は「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」や「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」など人気商品が登場。おにぎり、サンドイッチ、スイーツ、飲料まで幅広いカテゴリーで約51％増量商品を展開する。創業51周年を記念した同キャンペーンは、価格据え置きのまま重量や内容量を約51％増やした「盛りすぎチャレンジ」を