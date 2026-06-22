『チェンソーマン 刺客篇』最新PV解禁 スマホゲーム化＆マキシマム ザ ホルモンOPテーマも発表
アニメ『チェンソーマン 刺客篇』より、最新PVが解禁。また、スマートフォンゲーム化も発表され、オープニングテーマがマキシマム ザ ホルモンの「オール・ザ・リンチ・オール・ザ・ミンチ（ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!）」に決定。楽曲にのせたMAPPA制作のオープニングムービーも解禁された。
【動画】デンジを狙う刺客たちが動き出す！ アニメ『チェンソーマン 刺客篇』最新PV
「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」（集英社）にて2018年から2026年まで8年にわたり連載され、累計発行部数3600万部を突破している漫画『チェンソーマン』。著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』などの話題作を次々と生み出してきた鬼才の漫画家・藤本タツキ。
2022年には、アニメスタジオMAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作によるテレビアニメが放送され、国内のみならず世界中で高い評価を獲得。現在までに200以上の国と地域で配信されている。
また、テレビシリーズ最終回から続くエピソードを描いた劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、国内で観客動員710万人、興行収入108億円を記録。加えて、韓国やアメリカなど100以上の国と地域でも公開され、世界興行収入297.8億円を超える大ヒットとなった。
昨年『チェンソーマン 刺客篇』の制作が発表され、続報に期待が高まるなか、本日MAPPA公式YouTubeチャンネルで配信された「MAPPA15周年記念ラインナップ発表会」にて、『チェンソーマン 刺客篇』の最新PVが解禁された。映像には、デンジを狙う世界各国の刺客たちが動き出す様子に加え、新たなキャラクターたちの姿も収められている。
あわせて、『チェンソーマン』スマホゲームプロジェクトの始動も発表。オープニングテーマがマキシマム ザ ホルモンの「オール・ザ・リンチ・オール・ザ・ミンチ（ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!）」に決定し、楽曲にのせたMAPPA制作のオープニングムービーも解禁された。
※マキシマム ザ ホルモンのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■マキシマム ザ ホルモン
今回流れるのはたった1分29秒のバージョンですが、
僕の中のチェンソーマンのイメージをすべてぶち込んで
一瞬で駆け抜ける曲となってます。
ご安心ください。もうフルバージョンも完成してます。
4分30秒くらいある大作です。
我々のライブの定番曲となる未来が見える。
未来 最高！ 未来 最高！
そういえば、うちのメンバーにデモを聴かせた時、
「なんか知らんけど良過ぎて涙出てきたわ…」
と、ダイスケはんはポロポロ泣いてました（実話）。
そんな瞬間にこそ、曲を作った生き甲斐を感じます（笑）。
いつかみんなにも絶対フル聴かせたい。
発売は未定だけどな！
おっと怒らないで（汗）。
ボウリョク、キライ！ バイオレンス 反対！
なんつって。（マキシマムザ亮君）
【動画】デンジを狙う刺客たちが動き出す！ アニメ『チェンソーマン 刺客篇』最新PV
「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」（集英社）にて2018年から2026年まで8年にわたり連載され、累計発行部数3600万部を突破している漫画『チェンソーマン』。著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』などの話題作を次々と生み出してきた鬼才の漫画家・藤本タツキ。
また、テレビシリーズ最終回から続くエピソードを描いた劇場版『チェンソーマン レゼ篇』は、国内で観客動員710万人、興行収入108億円を記録。加えて、韓国やアメリカなど100以上の国と地域でも公開され、世界興行収入297.8億円を超える大ヒットとなった。
昨年『チェンソーマン 刺客篇』の制作が発表され、続報に期待が高まるなか、本日MAPPA公式YouTubeチャンネルで配信された「MAPPA15周年記念ラインナップ発表会」にて、『チェンソーマン 刺客篇』の最新PVが解禁された。映像には、デンジを狙う世界各国の刺客たちが動き出す様子に加え、新たなキャラクターたちの姿も収められている。
あわせて、『チェンソーマン』スマホゲームプロジェクトの始動も発表。オープニングテーマがマキシマム ザ ホルモンの「オール・ザ・リンチ・オール・ザ・ミンチ（ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!）」に決定し、楽曲にのせたMAPPA制作のオープニングムービーも解禁された。
※マキシマム ザ ホルモンのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■マキシマム ザ ホルモン
今回流れるのはたった1分29秒のバージョンですが、
僕の中のチェンソーマンのイメージをすべてぶち込んで
一瞬で駆け抜ける曲となってます。
ご安心ください。もうフルバージョンも完成してます。
4分30秒くらいある大作です。
我々のライブの定番曲となる未来が見える。
未来 最高！ 未来 最高！
そういえば、うちのメンバーにデモを聴かせた時、
「なんか知らんけど良過ぎて涙出てきたわ…」
と、ダイスケはんはポロポロ泣いてました（実話）。
そんな瞬間にこそ、曲を作った生き甲斐を感じます（笑）。
いつかみんなにも絶対フル聴かせたい。
発売は未定だけどな！
おっと怒らないで（汗）。
ボウリョク、キライ！ バイオレンス 反対！
なんつって。（マキシマムザ亮君）