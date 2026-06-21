新日本プロレス２１日の神奈川・相模原大会でタイチ（４６）がＹｕｔｏ―Ｉｃｅ（２９）と激しい火花を散らした。

今年の「Ｇ１クライマックス」（７月１１日、米シカゴで開幕）は出場２０選手中１６選手がすでに決定。残り４枠を争う出場者決定戦が行われる。タイチは２３日後楽園大会でＩｃｅと激突する。

この日の大会ではタイチが上村優也＆エル・デスペラードと組んでＩｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆外道と対戦した。入場時に花道で襲撃を受けると、Ｉｃｅと乱闘を展開。リング上で対峙すると打撃戦からブーツ合戦、さらにキックが相打ちとなってともにダウンと一歩も引かない意地の張り合いとなった。

試合は上村が外道からリストクラッチでギブアップを奪って決着したが、タイチとＩｃｅは収まらず場外で大荒れ。マイクを握ったタイチは「Ｇ１とか関係ねえんだよ。これは俺とテメエのサシの勝負だ。テメエごときガキができるのか？ かかってこい」と挑発する。これを受けてＩｃｅも「俺とタイチでよ、今までにないハイを与えてやるよ」と観客に呼びかけ、遺恨深まる両者の一騎打ちは風雲急を告げてきた。