コメの価格はなぜこれほどまでに高騰したのか。三菱総合研究所の稲垣公雄フェローは「コメ卸などの流通業者が儲けようとして価格が暴騰したというのはあまりに早計だ。価格高騰の真の原因は極めてシンプルな理由だ」という――。（第1回）※本稿は、稲垣公雄＋三菱総合研究所「食と農のミライ」研究チーム『日本人は日本のコメを食べ続けられるか』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Suwanmanee99※