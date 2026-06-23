女優・小森香乃が19日、自身のインスタグラムで同日発売の「ヤングガンガン」(スクウェア・エニックス)に登場したことを伝えた。 【写真】肩からのぞく白い肌見つかっちゃった天使の透明感 巻末グラビアを飾った小森は赤のワンピースタイプのウェアに身を包んだ写真とともに、「いままでとまた違った雰囲気で撮っていただいて今回にこにこ多めですみなさんにこにこ小森ぜひ誌面でチェックしてください!!」と登場を