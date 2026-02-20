右派の思想に共鳴するのはどのような人たちか。『「右派市民」と日本政治 愛国・排外・反リベラルの論理』（朝日新書）を出した中京大学教授の松谷満さんは「よく言われる『シニア層が主体』という指摘は正しくない。現役世代にも一定の広がりがある」という――。■属性から探るタイプ別「右派市民」「右派市民とは誰か」という問いは、これまでも多くの研究で検討されてきました。ただ、これまでは、「右派政党を支持する人たち