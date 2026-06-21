【W杯2026】本田圭佑“ものまね芸人”も負けられない戦いへ… チュニジア戦後に「これから営業です」
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が、21日午後1時（日本時間）にキックオフされ、4対0の快勝となった。本田圭佑のものまねを十八番にしているじゅんいちダビッドソンは同日、自身のXを更新し“本田仕事”の充実ぶりを伝えた。
【写真】本田圭佑“ものまね芸人”も負けられない戦いへ
じゅんいちは、写真添えて「チュニジア戦やりましたね。ぼくですか？見てわかるとおりこれから営業です」とユーモアたっぷりに記した。
18日放送のTBS系『ひるおび！』（月〜金 前10：25）に出演したじゅんいちは「僕、キャンプ仕事とか本田仕事とかいろいろあるんですけど」と切り出すと「本田仕事でいうと、やっぱりオランダ戦終わって、バタバタとオファーいただいて。たぶんこの1ヶ月はずっと忙しいかなという感じです」とコメント。
続けて「たぶん（本田の解説は）ずっとやるし。次も。（自分も）死ぬまでやるつもりですけどね」と口にしていた。その後、じゅんいちの仕事量について、普段は本田仕事が3割であるのに対して、ワールドカップ期間中は本田仕事が9割になると伝えられていた。
【写真】本田圭佑“ものまね芸人”も負けられない戦いへ
じゅんいちは、写真添えて「チュニジア戦やりましたね。ぼくですか？見てわかるとおりこれから営業です」とユーモアたっぷりに記した。
続けて「たぶん（本田の解説は）ずっとやるし。次も。（自分も）死ぬまでやるつもりですけどね」と口にしていた。その後、じゅんいちの仕事量について、普段は本田仕事が3割であるのに対して、ワールドカップ期間中は本田仕事が9割になると伝えられていた。