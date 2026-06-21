日本代表が前半4分に早くも先制!! 中村敬斗のアシストから鎌田大地がゴール!!
[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分に試合を動かしたのは日本だった。
右サイドからFW上田綺世、MF田中碧、MF中村敬斗とつながる。PA内左で仕掛けた中村がグラウンダーのクロスを送ると、MF鎌田大地が押し込んで先制に成功した。
初戦オランダ戦で劇的な同点ゴールを奪っていた鎌田は、2試合連続ゴールとなっている。
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分に試合を動かしたのは日本だった。
右サイドからFW上田綺世、MF田中碧、MF中村敬斗とつながる。PA内左で仕掛けた中村がグラウンダーのクロスを送ると、MF鎌田大地が押し込んで先制に成功した。
先制— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 21, 2026
鎌田大地が2戦連発⚽️
試合開始早々にリードを奪う
#FIFAワールドカップ グループF
チュニジア×日本
#DAZN 無料ライブ配信中(登録不要)#本気で楽しむならDAZN@AQUARIUS_SPORTS pic.twitter.com/OtKrXNlZdt