[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]

　北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。

　W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分に試合を動かしたのは日本だった。

　右サイドからFW上田綺世、MF田中碧、MF中村敬斗とつながる。PA内左で仕掛けた中村がグラウンダーのクロスを送ると、MF鎌田大地が押し込んで先制に成功した。

　初戦オランダ戦で劇的な同点ゴールを奪っていた鎌田は、2試合連続ゴールとなっている。