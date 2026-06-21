【広島】坂倉将吾がスタメン外…４２試合連続４番 ４・２６以来のベンチ 試合前練習には参加 モンテロが「４番・一塁」で４戦ぶり、小園海斗は２戦ぶりスタメン
◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―広島（２１日・神宮）
広島の坂倉将吾捕手が、スタメンから外れた。４２試合連続で４番を務めてきた。ベンチスタートは４月２６日の阪神戦（甲子園）以来。直近２試合は無安打だが、１４試合連続出塁中。試合前は普段通りに全体練習に参加した。
ヤクルトの先発・高橋奎二投手とは今季初対戦。坂倉は２３年に１本塁打と二塁打２本で６打数３安打。２４年は１８打数３安打で打率１割６分７厘と苦戦し、昨年は対戦がなかった。
坂倉に代わってエレフリス・モンテロ内野手が４番に入った。４試合ぶりのスタメンで、４番は４月２６日以来。前日２０日は代打で９打席ぶり安打をマークした。
前日チームは雨中の乱打戦を制し、昨季からの神宮で連敗を７で止めた。小園海斗内野手も、２戦ぶりにスタメン復帰。１９日のカード初戦の拙守の影響で２０日はベンチスタートだったが、３点を追う５回に代打で逆転勝利を呼ぶ今季１号２ランを放っていた。
先発は岡本駿投手。ここまでチームトップタイの５勝（３敗）で防御率２・５６。前回１４日の楽天戦（楽天モバイル）では７回で自己最多１０７球を投じ、２安打無失点で勝利投手となった。勢いに乗って、カード勝ち越しに導く好投を目指す。
広島のスタメンは以下。
１（右）名原典彦
２（二）菊池涼介
３（左）ファビアン
４（一）モンテロ
５（三）小園海斗
６（捕）石原貴規
７（中）大盛穂
８（遊）勝田成
９（投）岡本駿