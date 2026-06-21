◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―広島（２１日・神宮）

広島の坂倉将吾捕手が、スタメンから外れた。４２試合連続で４番を務めてきた。ベンチスタートは４月２６日の阪神戦（甲子園）以来。直近２試合は無安打だが、１４試合連続出塁中。試合前は普段通りに全体練習に参加した。

ヤクルトの先発・高橋奎二投手とは今季初対戦。坂倉は２３年に１本塁打と二塁打２本で６打数３安打。２４年は１８打数３安打で打率１割６分７厘と苦戦し、昨年は対戦がなかった。

坂倉に代わってエレフリス・モンテロ内野手が４番に入った。４試合ぶりのスタメンで、４番は４月２６日以来。前日２０日は代打で９打席ぶり安打をマークした。

前日チームは雨中の乱打戦を制し、昨季からの神宮で連敗を７で止めた。小園海斗内野手も、２戦ぶりにスタメン復帰。１９日のカード初戦の拙守の影響で２０日はベンチスタートだったが、３点を追う５回に代打で逆転勝利を呼ぶ今季１号２ランを放っていた。

先発は岡本駿投手。ここまでチームトップタイの５勝（３敗）で防御率２・５６。前回１４日の楽天戦（楽天モバイル）では７回で自己最多１０７球を投じ、２安打無失点で勝利投手となった。勢いに乗って、カード勝ち越しに導く好投を目指す。

広島のスタメンは以下。

１（右）名原典彦

２（二）菊池涼介

３（左）ファビアン

４（一）モンテロ

５（三）小園海斗

６（捕）石原貴規

７（中）大盛穂

８（遊）勝田成

９（投）岡本駿