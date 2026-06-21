「日本は素晴らしいチームだぞ」オランダ主将ファン・ダイク、世間の森保J過小評価を疑問視「あの反応は…厳しい試合になるのは当然だろ」【W杯】
現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのF組２節で、オランダ代表はスウェーデン代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。６日前の初戦では森保ジャパン相手に二度リードするも勝ち切れず、２−２で引き分けたなか、この日は５−１で大勝し、今大会初勝利を挙げた。
開始５分と17分に、ブライアン・ブロビー（サンダーランド）が得点し、がっちり流れを掴むと、後半に入って47分と54分に今度はコディ・ガクポ（リバプール）がゴール。
その後、59分にアンソニー・エランガ（ニューカッスル）に１点を返されるも、89分に途中出場のクリセンシオ・サマービル（ウェストハム）が２戦連発弾を叩き込み、北欧の雄に力の差を見せつけた。
試合後、主将のフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）が、国際サッカー連盟（FIFA）のインタビューに対応。「試合の大部分で、僕らは素晴らしいプレーができたと思う。守備は非常に堅実で、攻撃も力強く、５つの素晴らしいゴールを決めた」と手応え十分に語った。
34歳のレジェンドはまた、日本戦の結果に対する一部の反応は過剰だったと指摘。森保ジャパンに改めて言及し、次のような考えを示した。
「世間は日本を少し過小評価していたと思う。彼らは素晴らしいチームだ。あの試合が厳しいものになるのは分かっていた。あの試合後の反応は少し...失礼だとは言わないが、日本はしばらく無敗だったし、無失点を継続していた。ブラジル、イングランド、スコットランドにも勝っている。厳しい試合になるのは当然だった」
２−１でリードして迎えた88分にCKから、鎌田大地（クリスタル・パレス）に手痛い同点弾を浴び、逃げ切りに失敗した。
「引き分けに終わり、終盤に失点した。後味が悪いのは確かだ。しかし、あの試合には多くの良い点もあり、今週はそれを土台にして準備を進めてきた。結局のところ、勝利が全てであり、我々は５−１で勝利した。体力を回復させ、次の試合に向けて進むつもりだ」
勝点と得失点を４に伸ばし、F組暫定首位に立つオレンジ軍団は６月25日、最終戦でチュニジアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始５分と17分に、ブライアン・ブロビー（サンダーランド）が得点し、がっちり流れを掴むと、後半に入って47分と54分に今度はコディ・ガクポ（リバプール）がゴール。
試合後、主将のフィルジル・ファン・ダイク（リバプール）が、国際サッカー連盟（FIFA）のインタビューに対応。「試合の大部分で、僕らは素晴らしいプレーができたと思う。守備は非常に堅実で、攻撃も力強く、５つの素晴らしいゴールを決めた」と手応え十分に語った。
34歳のレジェンドはまた、日本戦の結果に対する一部の反応は過剰だったと指摘。森保ジャパンに改めて言及し、次のような考えを示した。
「世間は日本を少し過小評価していたと思う。彼らは素晴らしいチームだ。あの試合が厳しいものになるのは分かっていた。あの試合後の反応は少し...失礼だとは言わないが、日本はしばらく無敗だったし、無失点を継続していた。ブラジル、イングランド、スコットランドにも勝っている。厳しい試合になるのは当然だった」
２−１でリードして迎えた88分にCKから、鎌田大地（クリスタル・パレス）に手痛い同点弾を浴び、逃げ切りに失敗した。
「引き分けに終わり、終盤に失点した。後味が悪いのは確かだ。しかし、あの試合には多くの良い点もあり、今週はそれを土台にして準備を進めてきた。結局のところ、勝利が全てであり、我々は５−１で勝利した。体力を回復させ、次の試合に向けて進むつもりだ」
勝点と得失点を４に伸ばし、F組暫定首位に立つオレンジ軍団は６月25日、最終戦でチュニジアと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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