「これは敗北ではない。屈辱だ」 オランダに5失点惨敗のスウェーデン代表を現地紙が酷評 日本戦へ不安残す
日本代表と同組のスウェーデン代表は日本時間の21日、オランダ代表と対戦し、1-5の大敗を喫した。
初戦のチュニジア戦で5-1の快勝を飾り、いい形でオランダ戦を迎えたスウェーデンだったが、この試合では地力の差を痛感させられる展開となった。
スウェーデンは前半だけで2ゴールを奪われると、後半の早い時間にも2失点。59分に途中出場したアンソニー・エランガがアレクサンデル・イサクのスルーパスに抜け出し、1点を返したが、89分に再び失点。初戦の大勝から一転、まさかの大敗という結果になった。
続けて「この結果でワールドカップが終わったわけではない。もちろん、あの『突破確率97％』という話はどうなったのかと思わずにはいられないが、それでも現時点では大会の残りに希望を見出すのは難しい」と報じ、チームに安定感や確固たる軸が欠けていることを嘆いている。
最初の3失点はいずれも似た形のクロスから生まれるなど、守備面の弱点も露呈したスウェーデン。日本対チュニジアの結果次第ではあるものの、第3戦へ不安を残す大敗となった。
スウェーデンが1点を返す！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 20, 2026
カウンターから最後は途中出場のエランガ
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オランダ×スウェーデン
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