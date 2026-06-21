2026年6月21日（日） MLB レイズ vs ナショナルズ 試合結果
開催：2026.6.21
会場：トロピカーナ・フィールド
結果：[レイズ] 3 - 4 [ナショナルズ]
MLBの試合が21日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとナショナルズが対戦した。
レイズの先発投手はイアン・シーモア、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。
1回裏、4番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 1-0 WSH
2回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 TB 1-1 WSH、8番 ナシーム・ヌネス 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 TB 1-2 WSH
3回裏、6番 チャンドラー・シンプソン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-2 WSH
5回表、3番 アンドレス・チャパロ 2球目を打ってキャッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 TB 2-3 WSH
9回表、5番 ディラン・クルーズ 5球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 TB 2-4 WSH
9回裏、1番 ヤンディ・ディアス 5球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-4 WSH
試合は3対4でナショナルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はナショナルズのミッチェル・パーカーで、ここまで3勝3敗1S。負け投手はレイズのイアン・シーモアで、ここまで3勝1敗2S。ナショナルズのビーターにセーブがつき、2勝1敗5Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-21 08:14:10 更新