開催：2026.6.21

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 3 - 4 [ナショナルズ]

MLBの試合が21日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとナショナルズが対戦した。

レイズの先発投手はイアン・シーモア、対するナショナルズの先発投手はケード・カバリで試合は開始した。

1回裏、4番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってライトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 1-0 WSH

2回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでナショナルズ得点 TB 1-1 WSH、8番 ナシーム・ヌネス 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 TB 1-2 WSH

3回裏、6番 チャンドラー・シンプソン 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 2-2 WSH

5回表、3番 アンドレス・チャパロ 2球目を打ってキャッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 TB 2-3 WSH

9回表、5番 ディラン・クルーズ 5球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 TB 2-4 WSH

9回裏、1番 ヤンディ・ディアス 5球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 3-4 WSH

試合は3対4でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのミッチェル・パーカーで、ここまで3勝3敗1S。負け投手はレイズのイアン・シーモアで、ここまで3勝1敗2S。ナショナルズのビーターにセーブがつき、2勝1敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 08:14:10 更新