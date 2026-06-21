“ピチピチ”ウェア姿で全身くっきり…イェリ、圧巻スタイルに視線集中「心臓が耐えられない」

Red Velvetのイェリが、圧巻のスタイルを披露した。

イェリは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】イェリ、“ピチピチ”ウェア姿

公開された写真には、ピラティスに励むイェリの姿が収められている。特に、ボディラインが際立つボディスーツを着用し、抜群のスタイルで視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「本当にすごい」「可愛い」「心臓が耐えられない」「痩せた!?」といったコメントが寄せられている。

（写真＝イェリInstagram）

なお、イェリが所属するRed Velvetは、8月に約2年2カ月ぶりとなる完全体でのカムバックを予定している。

◇イェリ プロフィール

1999年3月5日生まれ。韓国・ソウル出身、本名キム・イェリム。小学5年生の時にSMエンターテインメントに入社し、SMルーキーズ（SM Rookies）として練習生時代を過ごした。2015年3月にRed Velvetのメンバーとして合流し、サブボーカルを務めている。人懐っこい性格から芸能界での人脈が広く、TWICEやBLACKPINK、女優ハ・ヨンス、シム・ウンギョンらと親交があることで知られている。