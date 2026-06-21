「優秀な人材を採用したい」――あらゆる組織のリーダーがそう考えるだろう。しかし、それよりも大切なのは、組織を壊しかねない要注意人物を採用しないことだ。職場の部下や同僚、そして顧客など仕事の関係者とトラブルを起こしかねない人材を面接で見極める“魔法の質問”とは？

転職者2000人超を指導し、ミスマッチ転職率44.0％から9.1％に劇的に改善させた川野智己さんが、これまでの指導経験をベースに、面接で要注意人物を見極める方法をストーリー形式で紹介する。（人材定着マイスター 川野智己）

コミュ力十分、部下育成経験もあり

それでも採用を見送った理由とは？

「前職では店長として10年間勤務していました」

応募者の履歴書を見た瞬間、外食チェーンの採用部門は大いに期待した。

人手不足が深刻な中、店長経験者は貴重な存在だ。

しかも前職は、全国展開する大手アパレル企業。身元もしっかりしている。

慢性的な人手不足に悩む外食業界では、店長の力量が店舗運営を大きく左右する。スタッフを育成し、チームをまとめ、成果を出す。その中心にいるのが店長だ。

面接が始まると、その期待はさらに高まった。

受け答えは論理的。声は大きくハキハキしている。決断力もありそうだ。前向きな発言も多い。数字にも強い。部下育成経験もある――。

店長候補として申し分ないように見えた。しかし、採用部長が投げかけた「ある質問」が、候補者の本質を明らかにすることになった。

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