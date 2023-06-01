「日本代表に超非常事態！」オランダがスウェーデンに圧勝→韓国メディアが早くも“Ｆ組最終戦”の行方に興味津々 「間違いなく総力戦になる」【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦのオランダ代表vsスウェーデン代表の一戦が行なわれ、オランダが５−１の圧勝を収めた。初戦の日本戦を２−２で終えていたオランダは序盤から攻撃陣が爆発し、サイドアタックを軸に抜群の決定力を誇示。第１戦でチュニジア相手に５−１の快勝を飾っていたスウェーデンを返り討ちにした。第２節のもう１試合、日本代表vsチュニジア戦は日本時間の日曜日13時キックオフだ。
オランダによる意外な大差勝ちを受けて、韓国メディア『Xports News』は「日本に超非常事態！」と銘打った記事を掲載。「スウェーデンがオランダに大敗を喫したため、日本とのグループＦ最終戦は間違いなく総力戦で臨んでくるだろう」と記し、「スウェーデンは１勝１敗となって２位へ後退。この試合結果は日本にも大きな影響を与える見通しだ。初戦でオランダと引き分けた日本は、監督交代を断行して崖っぷちのチュニジアと、数時間後に第２戦を戦う。激戦は避けられそうにない」と続ける。
そして、「さらに26日のスウェーデン戦でも、１勝１敗となって決勝トーナメント進出が確定していない相手が全力で挑んでくる可能性が高く、日本にとっては大きな負担となりそうだ」と予測した。
現時点でグループＦは首位が１勝１分けで勝点４（得失点差＋４）のオランダ、２位が１勝１敗で勝点３（得失点差０）のスウェーデンで、これから第２戦を戦う日本が１分けの勝点１（得失点差０）で３位、チュニジアが１敗の勝点０（得失点差−３）で最下位となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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そして、「さらに26日のスウェーデン戦でも、１勝１敗となって決勝トーナメント進出が確定していない相手が全力で挑んでくる可能性が高く、日本にとっては大きな負担となりそうだ」と予測した。
現時点でグループＦは首位が１勝１分けで勝点４（得失点差＋４）のオランダ、２位が１勝１敗で勝点３（得失点差０）のスウェーデンで、これから第２戦を戦う日本が１分けの勝点１（得失点差０）で３位、チュニジアが１敗の勝点０（得失点差−３）で最下位となっている。
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