敵はチュニジアだけじゃない。日本代表を翻弄するモンテレイの天候【W杯】
身体にまとわりつくような暑さかと思えば、翌日には災害レベルの雷雨に見舞われる。目まぐるしく変化するモンテレイの気候はある意味、日本代表を翻弄している。
果たしてチュニジア戦当日、日本代表はどのような環境でピッチに立つのか。相手はチュニジアだけではない。猛暑か、それとも豪雨か。キックオフ直前まで気象条件との戦いを強いられる可能性がある。
伊東純也も現地の気候に「難しくなる」とコメントしていた。
「昨日モンテレイに着いた時はめちゃくちゃ暑くて、今日は涼しかった。明日（試合当日）は暑くなると思うので難しくなると思います」
６月18日、著者がモンテレイ国際空港へ到着した際、時刻は23時だったが気温は30度を超えていた。22時キックオフとはいえ、暑さへの警戒は欠かせない。
会場となるエスタディオ・モンテレイは、ダラス・スタジアムのような完全空調設備を備えていない。日本代表はチュニジアだけでなく、刻々と変化する気候とも向き合わなければならない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
果たしてチュニジア戦当日、日本代表はどのような環境でピッチに立つのか。相手はチュニジアだけではない。猛暑か、それとも豪雨か。キックオフ直前まで気象条件との戦いを強いられる可能性がある。
伊東純也も現地の気候に「難しくなる」とコメントしていた。
６月18日、著者がモンテレイ国際空港へ到着した際、時刻は23時だったが気温は30度を超えていた。22時キックオフとはいえ、暑さへの警戒は欠かせない。
会場となるエスタディオ・モンテレイは、ダラス・スタジアムのような完全空調設備を備えていない。日本代表はチュニジアだけでなく、刻々と変化する気候とも向き合わなければならない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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