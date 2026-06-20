

『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"』

EXILE THE SECONDの２年ぶり４度目のアリーナツアー『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"』が６月20日、静岡・エコパアリーナで初日を迎えた。

【写真】EXILE THE SECOND、静岡公演の模様

EXILE THE SECONDは、“LDH PERFECT YEAR”となる今年、本日の静岡公演を皮切りに、全国３都市５公演を巡る。ライブは、タイトルでもある”Born To Be Wild”をテーマに、各メンバーがそれぞれ、ドラムやギター、バイクなどを携え、ド派手に登場しスタート。この日、全28曲を届け、会場に集まった約8000人のファンを魅了した。

EXILE SHOKICHIは「ついに『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"』始まりました。序盤からSHOKICHI飛ばしすぎてます。」と初日の熱量をそのまま言葉にすると、「SECONDが始まって約14年が経ちました。僕らが今日まで歩みを止めなかったから、みんなが僕らを応援することをやめないでいてくれたから、今日こうやってまた会うことができたと思っています。こうやって、歌う理由を、踊る理由を、音楽をつくる理由をくれてありがとうございます。14年分のありがとうを、僕たちの全力のありがとうを、EXILE THE SECONDの愛を受け止めてください！」と“セカ友”（ファンネーム）への思いを力強く伝えた。

EXILE THE SECONDならではの大人の色気を感じさせる「アカシア」では、女性ダンサーとのコラボレーションで会場を沸かせる。さらに、昨日Music Videoが公開されたばかりの新曲「SAME OLD」を初披露。自然体のまま人生というフロアを踊り続ける大人たちへ贈る、極上のライフ・アンセムというコンセプトを元に、今回のツアーに合わせ振付したパフォーマンスを繰り広げた。

ライブの定番の超絶盛り上げ曲「Going Crazy」では、タオルを手にこの日一番の盛り上がりをみせた。EXILE NESMITH は、「EXILE THE SECOND としては２年ぶりのアリーナツアーで、久しぶりな感じもしていました。今回のツアーは、セカ友のみなさんとセトリ会議をしたりと初めての試みで、みなさんもメンバーのような形で作り上げたライブだと思っています。まだまだ千葉、大阪と続くので駆け抜けていきたいと思います。」と改めて意気込んだ。本編最後は、６月17日にリリースされたばかりの「Alive」。初披露ながら、SHOKICHI先導のもと大合唱となり、会場は一体感に包まれた。

その後、アンコールは、代表曲「YEAH!! YEAH!! YEAH!!」からスタート。MCでは、パフォーマーも挨拶し、EXILE TETSUYAは「初日の本当に今日にしかない空気感で、久しぶりに集まって、この景色を見た時に、これが見たかったし、これがやりたくて、僕はダンスを続けてきたんだっていうのを改めて感じることができました。もうハグしたい！セカ友みんなハグしたい！」とファンへの愛をのぞかせた。橘ケンチは「やってて思ったんですけど、マジでベストじゃないですかこれ。本当に今回１番、過去のツアー含めて楽しかったかもしれない。最高でした。」と” PERFECT YEAR BEST”と銘打った本ライブの手応えを語った。EXILE AKIRAは「静岡の皆さん本当にいつもありがとうございます。ただいまー！」と地元開催への喜びを口にし、「もう幸せ者です。我々まだまだ皆さんと一緒にSECONDに恋して、そしてSECONDの愛を分かち合って、ライブをやって参ります。また必ず戻ってきます。」と締め括った。

AKIRAの地元でもある静岡で、ツアーの幕開けを華やかに飾ったEXILE THE SECOND。アリーナツアーは、続く８月に関東公演、９月に大阪公演を予定している。

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【「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 "PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~"」SETLIST】

https://EXILETHESECOND.lnk.to/BornToBeWild_SETLIST