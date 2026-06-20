ナインティナイン・岡村隆史のレギュラー番組「おかべろ」（カンテレ、土曜、後２・２８）が２０日、放送され、元モーニング娘。の後藤真希（４０）がゲスト出演した。

番組では、「自宅を建てまして」と、２３年末に完成した、こだわりが詰まった自宅の映像も紹介。「一軒家が好きで、（自分で）お家建てたい、って（思った）」「６ＬＤＫぐらい」などと説明。１階にはリビングかと思うほど広い玄関、シューズクローゼットなどがあり、ほかに「１階はほぼほぼ私の部屋」とＹｏｕＴｕｂｅなどの撮影用の部屋が広がり、２階はリビングや洗面、風呂など。洗面ボウルは２つあり、豪華で広々。風呂もジェットバスがある。リビングは走り回れる広さ。３階は子供部屋になっている。

４階はバルコニーで「プール置いたり、バーベキューしたり」と羨望の豪邸暮らし。岡村は映像を見ながら、思わず「ええ家やなぁ」「すごーい、広い」と声をあげていた。

また、４０歳とは思えない時が止まったような美貌に、ＳＮＳ上では「なんやかんやでゴマキが１番最強ちゃう？ めちゃくちゃキレイやん」「ゴマキってもう４０歳なんや 全然見えへん 相変わらず美人やな」などの声があがっていた。