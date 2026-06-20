「災害級の状況」想定外のアクシデントに見舞われた日本代表…ストレスはなかったのか【W杯】
チュニジア戦前日の2026年６月19日、日本代表が思わぬアクシデントに見舞われた。
前日練習のため、試合会場のエスタディオ・モンテレイから前日練習の会場へ向かう途中、天候が急変。激しい雷雨の影響で道路が冠水し、市内では大規模な渋滞が発生した。
「災害級の状況で、本当に練習をやるのか。中止にならないのか」
そう感じるほどの荒天だったが、キャプテンの板倉滉は冷静だった。
「エスコートの方などがいて大丈夫でした。移動に多少時間はかかりましたけど、そこまでのストレスはなかったですし、今日の練習も思っていた以上に涼しい環境でできたので。良いトレーニングができました」
普段は降雨量が少なく、６月の平年降水量が50ミリ強とされるモンテレイ。しかし、この日はわずか６時間で100ミリを超える雨を記録した。
試合当日も雷雨となる可能性がある。チュニジアとの一戦を前に、日本代表は相手だけでなく、不安定な天候とも向き合わなければならない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
前日練習のため、試合会場のエスタディオ・モンテレイから前日練習の会場へ向かう途中、天候が急変。激しい雷雨の影響で道路が冠水し、市内では大規模な渋滞が発生した。
「災害級の状況で、本当に練習をやるのか。中止にならないのか」
そう感じるほどの荒天だったが、キャプテンの板倉滉は冷静だった。
普段は降雨量が少なく、６月の平年降水量が50ミリ強とされるモンテレイ。しかし、この日はわずか６時間で100ミリを超える雨を記録した。
試合当日も雷雨となる可能性がある。チュニジアとの一戦を前に、日本代表は相手だけでなく、不安定な天候とも向き合わなければならない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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