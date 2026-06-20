ベリーグッドマン、メジャーデビュー10周年企画第4弾「ライトスタンド」配信リリース
ベリーグッドマンが、7月1日(水)に「ライトスタンド (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」を配信リリースすることが決定した。
本楽曲は、2026年4月よりスタートしたメジャーデビュー10周年企画として、4月から1年間にわたり毎月セルフカバー楽曲を配信リリースしていくプロジェクトの第4弾。
夢や目標に向かって挑戦する人々の背中を押す応援歌として多くの人から長年親しまれてきた楽曲が、これまでの歩みと未来への思いを込め新たなアレンジで生まれ変わる。“夏の応援団長”として数々の応援歌を届けてきたベリーグッドマンが、夏の始まりに届ける新たな「ライトスタンド」に注目が集まりそうだ。
さらに、楽曲のリリースを記念してPre-add/Pre-save(配信事前予約)キャンペーンもスタート。各配信サイトにて事前予約のうえ、応募した方全員に「メンバーサイン入り待ち受け画像4種類」がプレゼントされる。
◾️配信シングル「ライトスタンド(Major Debut 10th Anniversary Ver.)」
2026年7月1日(水)リリース
Pre-add/Pre-save(配信事前予約)リンク：https://teppan.lnk.to/pre_lightstand_10thanniversaryver
Pre-add/Pre-save(配信事前予約)キャンペーン応募フォーム：https://form.run/@cr-bmg-rightstand
◾️＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン “Party Monster” TOUR 2026 〜応援歌もやるよ〜＞
2026年
5/9（土）大阪・東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール
5/23（土）宮城・SENDAI GIGS
5/24（日）福島・郡山Hip Shot Japan
5/30（土）岡山・倉敷市芸文館
5/31（日）香川・レクザムホール(香川県県民ホール)小ホール
6/6（土）鹿児島・鹿児島ＣＡＰＡＲＶＯ
6/7（日）宮崎・宮崎FLOOR
6/13（土）神奈川・横浜BAYSIS
6/14（日）千葉・柏PALOOZA
6/20（土）静岡・静岡グランシップ中ホール・大地
6/21（日）茨城・取手市民会館
6/27（土）愛知・岡谷鋼機名古屋公会堂
6/28（日）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール
7/4（土）熊本・熊本城ホール シビックホール
7/5（日）福岡・福岡国際会議場メインホール
7/11（土）大阪・NHK大阪ホール
7/12（土）大阪・NHK大阪ホール
7/18（土）京都・文化パルク城陽 プラムホール
7/19（日）奈良・なら100年会館 大ホール
8/1（土）北海道・札幌ペニーレーン24
8/2（日）北海道・旭川CASINO DRIVE
8/8（土）山梨・甲府CONVICTION
8/9（日）長野・長野CLUB JUNK BOX
8/15（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール
8/16（日）石川・金沢市文化ホール
8/23（日）東京・LINE CUBE SHIBUYA
9/13（日）沖縄・パレット市民劇場
詳細：https://berrygoodman.com/contents/1042850