ベリーグッドマンが、7月1日(水)に「ライトスタンド (Major Debut 10th Anniversary Ver.)」を配信リリースすることが決定した。

本楽曲は、2026年4月よりスタートしたメジャーデビュー10周年企画として、4月から1年間にわたり毎月セルフカバー楽曲を配信リリースしていくプロジェクトの第4弾。

夢や目標に向かって挑戦する人々の背中を押す応援歌として多くの人から長年親しまれてきた楽曲が、これまでの歩みと未来への思いを込め新たなアレンジで生まれ変わる。“夏の応援団長”として数々の応援歌を届けてきたベリーグッドマンが、夏の始まりに届ける新たな「ライトスタンド」に注目が集まりそうだ。

さらに、楽曲のリリースを記念してPre-add/Pre-save(配信事前予約)キャンペーンもスタート。各配信サイトにて事前予約のうえ、応募した方全員に「メンバーサイン入り待ち受け画像4種類」がプレゼントされる。

◾️配信シングル「ライトスタンド(Major Debut 10th Anniversary Ver.)」

2026年7月1日(水)リリース

Pre-add/Pre-save(配信事前予約)リンク：https://teppan.lnk.to/pre_lightstand_10thanniversaryver

Pre-add/Pre-save(配信事前予約)キャンペーン応募フォーム：https://form.run/@cr-bmg-rightstand