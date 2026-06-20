「相手も一緒」猛暑から一変、激しい雷雨、道路冠水で練習遅延…それでも長友佑都は動じず「環境のことを理由にする必要はない」【W杯】

「相手も一緒」猛暑から一変、激しい雷雨、道路冠水で練習遅延…それでも長友佑都は動じず「環境のことを理由にする必要はない」【W杯】