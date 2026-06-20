

IS:SUE『REBORN Collection -Tied Icons-』東京公演ライブ写真 （撮影＝斎藤大嗣）

４人組ガールズグループ・IS:SUE（イッシュ）が、デビュー2周年記念日となる6月19日、東京・Kanadevia Hallで「REBORN Collection -Tied Icons-」東京公演を開催した。サプライズ映像を通じて全国ツアーの開催を発表した。

デビュー2周年の記念日当日に行われた本公演では、華やかな演出と、1ST ALBUM『QUARTET』のリリースを経てさらに進化した現在地を感じさせるパフォーマンスを披露。会場に集まったIS:SUEのファン（通称REBORN）とともに、アニバーサリーならではの特別な一夜を作り上げた。

ステージでは、1ST ALBUM『QUARTET』収録曲をはじめ、メンバーそれぞれの魅力を引き出す多彩な演出が展開された。アルバムからの初披露曲となった「4Beats」では、赤いレースのカーテンの中からメンバーが登場。印象的な登場シーンとともに、楽曲の世界観を鮮やかに表現した。

また、「Starstruck」ではNANOとRINによる2人でのパフォーマンスを披露。2人ならではの空気感と表現力で、会場を惹きつけた。続く「THE FLASH GIRL」では、RINOとYUUKIがランウェイを歩くような姿を見せ、楽曲の持つファッション性とショーアップされた魅力を体現。さらに、タキシードを着たマネキンと踊るシーンも盛り込まれ、視覚的にも強いインパクトを残した。

「SHINING」はRemixバージョンとして披露され、4人がウォーキングしながら登場。ライブならではの高揚感とともに、会場はクラブのような熱気に包まれた。

そして、アンコールでは、TikTokを中心に大きな反響を呼んだ「come again」カバーを、4人バージョンで初披露。SNSでの広がりを経て、デビュー2周年のステージで新たな形として届けられた同曲は、会場の盛り上がりをさらに加速させた。

続くメンバーによるトークパートでは、サプライズ映像を通じて全国ツアーの開催を発表。映像内でツアーの日程と会場が明かされると、会場からは大きな歓声が沸き起こり、デビュー2周年を迎えたIS:SUEの次なる展開へ大きな期待が寄せられた。

今回発表された全国ツアーは、2026年9月26日（土）の千葉・森のホール21（松戸市文化会館）公演を皮切りに、愛知、大阪、埼玉、宮城、広島、福岡を巡る全7公演を予定している。

また、IS:SUE「No.4」Performance Videoも、先日公開されたばかり。同曲は、1ST ALBUM『QUARTET』に収録されている楽曲。クールでエッジの効いたサウンドと世界観に加え、スタイリッシュな映像美、緻密なフォーメーション、そして印象的なダンスブレイクなど、IS:SUEのパフォーマンス力を存分に堪能できる映像作品となっている。