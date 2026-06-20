俳優・塩見三省（７８）が２０日、都内で行われた「第３５回 日本映画プロフェッショナル大賞」授賞式に車いすで来場。特別功労賞を受賞し、表彰された。

２０１４年３月に脳出血で倒れた塩見は左半身に麻痺（まひ）が残り、闘病中。車いすから降り、右手で杖をつき、付き添い人とともに舞台に上がった。「ちょっとゆっくりですいません。こうして立っていられますことを、しみじみとうれしく思います。病に倒れてそれからこのようなままならないからだになって１０年がたちました」と振り返った。

今受賞は映画「平場の月」「劇映画 孤独のグルメ」での演技や長年の功績をたたえられた。

「私の年１、２本の映画がどれほどの支えになり、また、励みになりましたことか」としみじみ。

２０１７年には映画「アウトレイジ最終章」で任侠団体の幹部役で迫力のすごみをみせたが、表彰のあいさつでは優しい口調で「新しい世界を切り開いてくださって、この受賞はこの新しい世界に思いきってカーブを切った、その成果が、作品の中にいる在り方が、皆さんに認められたものだと思っています。関係者の皆さま、本当にありがとうございます」と話した。