ロボット掃除機の音で飼い主さんの帰宅に気付かなかった猫さん。背後から近付いてきた飼い主さんに驚いて…。

猫さんのナイスリアクションは71万回を超えて再生され「びっくりしたねぇ～w」「後ろ姿が可愛すぎる…ww」「なんということでしょう」といったコメントが寄せられています。

【動画：帰宅した飼い主に『気づかない猫』→背後からこっそり近づいた結果…笑ってしまう瞬間】

お出迎えがなかった日

Instagramアカウント『PEN』に投稿されたのは、キンカロー「メメ」ちゃんの姿。キンカローの特徴だという短い足とカールした耳を合わせもつ、とってもキュートな女の子です。

飼い主さんのことが大好きだというメメちゃん。ある日、飼い主さんが帰宅すると、いつもお出迎えしてくれるメメちゃんの姿がなかったといいます。どうやら、「ブーン」というロボット掃除機の音がうるさくて、飼い主さんの帰宅に気付かなかった模様。

背後から近付くと…

飼い主さんがメメちゃんを探して家の中を進んでいくと、「ミャオ、ミャオ」と鳴き声がしたといいます。鳴き声のほうに行ってみると、飼い主さんに背を向けて鳴くメメちゃんの姿が！まだ、飼い主さんが帰ってきたことに気付いていないようです。

「ミャオ、ミャオ、ミャオ」と鳴き続けるメメちゃんに、飼い主さんが後ろからゆっくりと近付いていったといいます。ロボット掃除機の音は、途切れずに鳴り続けていたのだそう。

猫も主もびっくり仰天！

ロボット掃除機の音がうるさかったからか、背後から迫りくる飼い主さんにメメちゃんは全く気付かなかったといいます。数秒後、ようやく気配に気付いたメメちゃんが、ビクッと体を震わせて「だ、誰にゃ？！」というように飛び退いたのだとか。メメちゃんの反応に、飼い主さんも「うおー、びっくりした！」と驚いてしまったそうです。

その後、飼い主さんだと認識したメメちゃんが寄ってきて、ようやく再会を果たしたのだそう。「メメちゃん」とメメちゃんの頭をナデナデする飼い主さん。飼い主さんに頭を撫でてもらって嬉しそうなメメちゃん。思わぬ感動の再会となった2人なのでした。

投稿には、「ビックリしたって言葉はこっちのセリフにゃ！！って思ってそう笑笑笑」「てぽてぽ歩いてくるの可愛すぎる」「主の驚きと最後の猫の驚きで笑ったWWWWWWWW」「かわい子。メチャびっくりしてるし」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『PEN』には、キンカロー「メメ」ちゃんの愛らしい日常の姿が投稿されています。ツンデレなところがあるメメちゃんの様々な表情が見られますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント『PEN』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。