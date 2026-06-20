『2026 FNS歌謡祭 夏』第4弾アーティストとして、あいみょんの出演が決定！代表曲「マリーゴールド」とドラマ『アンメット』主題歌を披露

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7月1日18時30分より、フジテレビ系にて相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』が放送。このたび、第4弾アーティストとして、あいみょんの出演が解禁された。

■第4弾出演アーティスト

あいみょん

■デビュー10周年のあいみょんが4年ぶりに『FNS歌謡祭』に出演

今年メジャーデビュー10周年。数々のヒット曲で聴く人の心をつかんで離さないあいみょんが、4年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。

これまでに7回、2020年からは6年連続で『NHK紅白歌合戦』に出場、さらに、多くの楽曲のストリーミング総再生数が1億回を突破するなど、様々な記録を打ち立ててきたあいみょん。7月14日と15日にはデビュー10周年の記念ライブ『AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」 IN 阪神甲子園球場』を開催、そして、9月9日には自身初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM ―唇を追え！― 』のリリースが控えている。

そんなあいみょんが、今回、代表曲「マリーゴールド」と、2024年に放送された杉咲花主演ドラマ『アンメット～ある脳外科医の日記～』（関西テレビ・フジテレビ系）の主題歌「会いに行くのに」の2曲を披露。ファンは要チェックだ。

■番組は、最強夏うたサビメドレーでスタート

2026年の『FNS歌謡祭』は、最強夏うたサビメドレーでスタート。NEWSとモナキの2組はゆずの「夏色」をコラボ。アイナ・ジ・エンドとELAIZAは、aikoの「花火」を、Number_iはケツメイシの「夏の思い出」をカバー。

さらにME:Iは2025年に引き続きKARAの「GO GO サマー!」を、BE:FIRSTは桑田佳祐の「波乗りジョニー」、FRUITS ZIPPERはZONEの「secret base～君がくれたもの～」をパフォーマンス！そして、JI BLUEとTREASUREはORANGE RANGEの「イケナイ太陽」をコラボ披露する。最強の夏うた7曲メドレーをぜひチェックしよう。

2026年も『FNS歌謡祭』ならではの豪華コラボレーションや名曲カバーなど、特別な企画が満載。放送を心待ちにしよう。

■番組情報

フジテレビ系『2026 FNS歌謡祭 夏』

07/01（水）18:30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

【出演アーティスト】

アイナ・ジ・エンド

あいみょん

ILLIT

映画ちいかわ

Aぇ! group

ELAIZA

カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）

Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

郷ひろみ

THE RAMPAGE

JI BLUE

島袋寛子

Juice=Juice

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

ダイヤモンド☆ユカイ

宝塚歌劇団 花組

DISH//

TWS

TREASURE

Number_i

NiziU

NEWS

HANA

BE:FIRST

日向坂46

ふぉ～ゆ～

FRUITS ZIPPER

ME:I

M!LK

モナキ

緑黄色社会

礼真琴

他

（50音順）

■関連リンク

『2026 FNS歌謡祭 夏』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/FNS/s