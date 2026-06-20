[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](サンフランシスコ)

※12:00開始

<出場メンバー>

[トルコ]

先発

GK 23 ウグルカン・チャクル

DF 3 メリフ・デミラル

DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ

DF 18 メルト・ミュルドゥル

DF 20 フェルディ・カディオール

MF 8 アルダ・ギュレル

MF 10 ハカン・チャルハノール

MF 11 ケナン・ユルディズ

MF 16 イスマイル ユクセキ

MF 19 ユヌス アクギュン

FW 7 ケレム・アクトゥルコール

控え

GK 1 メルト ギュノク

GK 12 アルタイ・バユンドゥル

DF 2 ゼキ・チェリク

DF 4 チャグラル・ソユンク

DF 13 エレン エルマル

DF 15 オザン・カバク

DF 22 カーン・アイハン

DF 25 サメト アカイディン

MF 5 サリフ・エズジャン

MF 6 オルクン・コクチュ

MF 17 イルファン カフヴェジ

MF 26 ジャン・ウズン

FW 9 デニス・ギュル

FW 21 バルシュ・ユルマズ

FW 24 オウズ アイデュン

監督

ヴィンチェンツォ モンテッラ

[パラグアイ]

先発

GK 12 オルランド ヒル

DF 3 オマル・アルデレーテ

DF 4 フアン カセレス

DF 6 フニオール アロンソ

DF 15 グスタボ ゴメス

MF 8 ディエゴ・ゴメス

MF 10 ミゲル・アルミロン

MF 14 アドリアン クーバス

MF 23 マティアス ガラルサ

FW 19 フリオ・エンシソ

FW 25 イシドロ ピッタ

控え

GK 1 ロベルト フェルナンデス

GK 22 ガストン オルヴェイラ

DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス

DF 5 ファビアン・バルブエナ

DF 13 ホセ カナレ

DF 26 アレクサンドロ マイダナ

MF 11 マウリシオ

MF 16 ダミアン ボバディージャ

MF 17 アレハンドロ ロメロ

MF 20 ブライアン オヘダ

FW 7 ラモン・ソサ

FW 9 アントニオ・サナブリア

FW 18 アレックス アルセ

FW 21 ガブリエル アヴァロス

FW 24 グスタヴォ カバジェロ

監督

グスタヴォ アルファロ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります