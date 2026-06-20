トルコvsパラグアイ スタメン発表
[6.20 北中米W杯グループリーグ第2節](サンフランシスコ)
※12:00開始
<出場メンバー>
[トルコ]
先発
GK 23 ウグルカン・チャクル
DF 3 メリフ・デミラル
DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 20 フェルディ・カディオール
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 11 ケナン・ユルディズ
MF 16 イスマイル ユクセキ
MF 19 ユヌス アクギュン
FW 7 ケレム・アクトゥルコール
控え
GK 1 メルト ギュノク
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 13 エレン エルマル
DF 15 オザン・カバク
DF 22 カーン・アイハン
DF 25 サメト アカイディン
MF 5 サリフ・エズジャン
MF 6 オルクン・コクチュ
MF 17 イルファン カフヴェジ
MF 26 ジャン・ウズン
FW 9 デニス・ギュル
FW 21 バルシュ・ユルマズ
FW 24 オウズ アイデュン
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
[パラグアイ]
先発
GK 12 オルランド ヒル
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 4 フアン カセレス
DF 6 フニオール アロンソ
DF 15 グスタボ ゴメス
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 10 ミゲル・アルミロン
MF 14 アドリアン クーバス
MF 23 マティアス ガラルサ
FW 19 フリオ・エンシソ
FW 25 イシドロ ピッタ
控え
GK 1 ロベルト フェルナンデス
GK 22 ガストン オルヴェイラ
DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 13 ホセ カナレ
DF 26 アレクサンドロ マイダナ
MF 11 マウリシオ
MF 16 ダミアン ボバディージャ
MF 17 アレハンドロ ロメロ
MF 20 ブライアン オヘダ
FW 7 ラモン・ソサ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 18 アレックス アルセ
FW 21 ガブリエル アヴァロス
FW 24 グスタヴォ カバジェロ
監督
グスタヴォ アルファロ
※12:00開始
<出場メンバー>
[トルコ]
先発
GK 23 ウグルカン・チャクル
DF 3 メリフ・デミラル
DF 14 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 18 メルト・ミュルドゥル
DF 20 フェルディ・カディオール
MF 8 アルダ・ギュレル
MF 10 ハカン・チャルハノール
MF 11 ケナン・ユルディズ
MF 16 イスマイル ユクセキ
FW 7 ケレム・アクトゥルコール
控え
GK 1 メルト ギュノク
GK 12 アルタイ・バユンドゥル
DF 2 ゼキ・チェリク
DF 4 チャグラル・ソユンク
DF 13 エレン エルマル
DF 15 オザン・カバク
DF 22 カーン・アイハン
DF 25 サメト アカイディン
MF 5 サリフ・エズジャン
MF 6 オルクン・コクチュ
MF 17 イルファン カフヴェジ
MF 26 ジャン・ウズン
FW 9 デニス・ギュル
FW 21 バルシュ・ユルマズ
FW 24 オウズ アイデュン
監督
ヴィンチェンツォ モンテッラ
[パラグアイ]
先発
GK 12 オルランド ヒル
DF 3 オマル・アルデレーテ
DF 4 フアン カセレス
DF 6 フニオール アロンソ
DF 15 グスタボ ゴメス
MF 8 ディエゴ・ゴメス
MF 10 ミゲル・アルミロン
MF 14 アドリアン クーバス
MF 23 マティアス ガラルサ
FW 19 フリオ・エンシソ
FW 25 イシドロ ピッタ
控え
GK 1 ロベルト フェルナンデス
GK 22 ガストン オルヴェイラ
DF 2 ヴィクトル グスタヴォ ヴェラスケス
DF 5 ファビアン・バルブエナ
DF 13 ホセ カナレ
DF 26 アレクサンドロ マイダナ
MF 11 マウリシオ
MF 16 ダミアン ボバディージャ
MF 17 アレハンドロ ロメロ
MF 20 ブライアン オヘダ
FW 7 ラモン・ソサ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 18 アレックス アルセ
FW 21 ガブリエル アヴァロス
FW 24 グスタヴォ カバジェロ
監督
グスタヴォ アルファロ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります