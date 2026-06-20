King & Prince、ツアー密着ドキュメンタリーのダイジェスト映像を公開！

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6月24日に発売される、King & Princeの最新ライブを収めたBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』より、通常盤に収録される『Documentary of King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』のダイジェスト映像が公開された。

■ふたりがこだわりをとことん詰め込んでツアーを作り上げていく様子

『Documentary of King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』ツアーに密着したドキュメンタリー映像では、演出・舞台セット・セットリストや衣装など、King & Princeのふたりが互いにアイデアを出し合い試行錯誤しながら準備してきた過程に加え、本人によるコメントやリハーサル風景、さらにはライブ当日の舞台裏の姿などが収録されている。ティアラ（ファンの総称）に最高のライブを届けるべく、ふたりのこだわりをとことん詰め込んでツアーを作り上げていく様子が垣間見れる映像で、これを観ればライブ本編もさらに深く楽しめるような内容となっている。ドキュメンタリーの全編は、『King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』の通常盤に収録されるので、ぜひチェックしよう。

本作にはアルバム『STARRING』収録曲をはじめ、ふたり体制でのライブとしては初披露となる楽曲、そしてもちろん「シンデレラガール」「koi-wazurai」などの彼らを代表する人気曲を含む全32曲が収録されている。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

Blu-ray・DVD 『 King & Prince DOME TOUR 2026 ～STARRING～』

■関連リンク

King & Prince OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/