『トイ・ストーリー５』IMAXなど全11バージョンで上映決定！ 全国8劇場で「トイ・ストーリー・シアター」実施
アニメ映画『トイ・ストーリー５』より、IMAX版やULTRA 4DX版など全11バージョンでの上映が決定。ウッディやバズらおなじみのキャラクターたちが描かれている各フォーマット版のポスタービジュアルも解禁された。
【写真】IMAX、4DX、ドルビーシネマ、SCREEN X版各ポスター
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディはかつての持ち主アンディの一番のお気に入りだった保安官のカウボーイ人形で、今はボー・ピープら仲間たちと共に、捨てられたおもちゃを助ける活動をしている。
おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた「トイ・ストーリー」シリーズ。最新作を多種多様な全11バージョンの上映形式【2D（字幕・吹替）／ドルビーアトモス（2D字幕・2D吹替）／ドルビーシネマ（2D吹替）／4D（3D吹替）／IMAX（2D吹替）／SCREEN X（字幕・吹替）／ ULTRA 4DX（字幕・吹替）】で余すことなく堪能でき、おもちゃたちの世界により深い没入体験が可能だ。
併せて解禁となったのは、ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版、SCREEN X版の4種類のポスタービジュアル。SCREEN X版では、ジェシーやバズたちを譲り受けたボニーをおもちゃたちが見守る姿が描かれている。ボニーはおもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。しかし、周りの子たちはみんなタブレットに夢中で話が合わず友達づくりに悩んでいた。ウッディやバズ、ジェシーらおもちゃたちがボニーを心配そうに見守る様子が描かれている。ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版には、ウッディらおもちゃたちの前に現れた最先端タブレットであるリリーパッドの姿が大きく描かれている。
また、ウッディやバズ、ジェシー、リリーパッドら可愛いキャラクターたちが映画館の椅子の背に描かれ、本編の前に日本版声優のグリーティング映像が流れシアター内が「トイ・ストーリー」一色に染まる劇場体験ができる「トイ・ストーリー・シアター」が全国8劇場で実施されることが決定した。
7月3日〜20日に、TOHOシネマズ 日比谷、TOHOシネマズ 渋谷、TOHOシネマズ 大井町、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ 名古屋栄、TOHOシネマズ ららぽーと福岡、TOHOシネマズ すすきの、シネマイクスピアリで、全て2D吹替での上映となる。詳しくは各劇場の公式ホームページにて。
また、「トイ・ストーリー・シアター」限定の入場者プレゼントは、リリーパッドの周りにウッディとバズらおもちゃたちが描かれているトイ・ストーリー・シアターに設置されるフォトスタンディが卓上サイズになった“卓上スタンディ”に決定。
さらに全劇場・全上映バージョンを対象とした先着入場者プレゼントとして、『トイ・ストーリー５』キャラクタークリアシートが決定した。ウッディとバズ、ジェシーとブルズアイ、リリーパッド、テック・トリオ（スマーティー・パンツ、アトラス、スナッピー）の4種類で1セットとなっており、それぞれ切り取れる仕様となっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
【写真】IMAX、4DX、ドルビーシネマ、SCREEN X版各ポスター
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描き、世代を超えて全世界で愛されてきた「トイ・ストーリー」シリーズ。最新作を多種多様な全11バージョンの上映形式【2D（字幕・吹替）／ドルビーアトモス（2D字幕・2D吹替）／ドルビーシネマ（2D吹替）／4D（3D吹替）／IMAX（2D吹替）／SCREEN X（字幕・吹替）／ ULTRA 4DX（字幕・吹替）】で余すことなく堪能でき、おもちゃたちの世界により深い没入体験が可能だ。
併せて解禁となったのは、ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版、SCREEN X版の4種類のポスタービジュアル。SCREEN X版では、ジェシーやバズたちを譲り受けたボニーをおもちゃたちが見守る姿が描かれている。ボニーはおもちゃで遊ぶのが大好きで想像力豊かな少女。しかし、周りの子たちはみんなタブレットに夢中で話が合わず友達づくりに悩んでいた。ウッディやバズ、ジェシーらおもちゃたちがボニーを心配そうに見守る様子が描かれている。ドルビーシネマ版、4DX版、IMAX版には、ウッディらおもちゃたちの前に現れた最先端タブレットであるリリーパッドの姿が大きく描かれている。
また、ウッディやバズ、ジェシー、リリーパッドら可愛いキャラクターたちが映画館の椅子の背に描かれ、本編の前に日本版声優のグリーティング映像が流れシアター内が「トイ・ストーリー」一色に染まる劇場体験ができる「トイ・ストーリー・シアター」が全国8劇場で実施されることが決定した。
7月3日〜20日に、TOHOシネマズ 日比谷、TOHOシネマズ 渋谷、TOHOシネマズ 大井町、TOHOシネマズ なんば、TOHOシネマズ 名古屋栄、TOHOシネマズ ららぽーと福岡、TOHOシネマズ すすきの、シネマイクスピアリで、全て2D吹替での上映となる。詳しくは各劇場の公式ホームページにて。
また、「トイ・ストーリー・シアター」限定の入場者プレゼントは、リリーパッドの周りにウッディとバズらおもちゃたちが描かれているトイ・ストーリー・シアターに設置されるフォトスタンディが卓上サイズになった“卓上スタンディ”に決定。
さらに全劇場・全上映バージョンを対象とした先着入場者プレゼントとして、『トイ・ストーリー５』キャラクタークリアシートが決定した。ウッディとバズ、ジェシーとブルズアイ、リリーパッド、テック・トリオ（スマーティー・パンツ、アトラス、スナッピー）の4種類で1セットとなっており、それぞれ切り取れる仕様となっている。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。