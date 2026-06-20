

「テレ東音楽祭 2026 夏 」Ⓒテレビ東京

「テレ東音楽祭 2026 夏 」（ 6月28日夜6時30分〜）の出演アーティスト第２弾が20日、発表された。

テレ東では、6月28日夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026 夏 」を放送します。2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届ける（※一部事前収録あり）MC を深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務める。この度は、出演アーティスト第２弾を発表した。

★長渕剛のテレビ東京初出演が決定！

時代を超えて人々の背中を押し続けてきた名曲…「とんぼ」「RUN」「乾杯」を魂の熱唱！

★小室哲哉スーパーヒット曲SPメドレー

豪華アーティストたちが TK サウンド全開のメドレーを圧倒的なパフォーマンスで披露。さらに、YU-KI（TRF）×マーク・パンサーのコラボによるglobeの名曲メドレー「Love again」〜「FREEDOM」も必見。

★伝説のドラマソングSPメドレー

あの名シーンの感動が蘇る！豪華俳優陣がマイクを握り、自身が出演した大ヒットドラマの主題歌を熱唱！一夜限りの再結成を果たした吉田栄作と仙道敦子が、YOSHIKI 作詞・作曲・プロデュースを手掛けた大ヒット曲『今を抱きしめて』を32年振りにテレビで披露！さらに、スタジオには当時の共演者たちもスペシャルゲストとして大集結します。

【俳優による歌唱楽曲一覧】

NOA（吉田栄作＆仙道敦子）：『今を抱きしめて』（ドラマ「徹底的に愛は…」より）

赤井英和：『ぼくたちの失敗』（ドラマ「高校教師」より）

いしだ壱成：『サボテンの花』（ドラマ「ひとつ屋根の下」より）

千堂あきほ：『ラブ・ストーリーは突然に』（ドラマ「東京ラブストーリー」より）

高嶋政伸：『LET THE RIVER RUN』（ドラマ「HOTEL」より）

酒井法子：『碧いうさぎ』（ドラマ「星の金貨」より）

武田鉄矢：『贈る言葉』（ドラマ「3年B組金八先生」より）

★本田美奈子.が最新技術でスタジオに復活

当時の姿そのままに、天王洲スタジオで奇跡のステージが蘇る

出演アーティスト 第２弾※50音順

赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬誠志郎、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、酒井法子、SATSUKI（元 ZOO）、THE 虎舞竜、澤田知可子、JI BLUE、ZIGGY、SHAZNA、鈴木亜美、千堂あきほ、仙道敦子、高嶋政伸、武田鉄矢、Tama（Hysteric Blue）、TRF、中島健人、永井真理子、長渕剛、西田ひかる、PERSONZ、バブルガム・ブラザーズ、早見優、hitomi、B.B.クィーンズ、FIELD OF VIEW、マーク・パンサー、松本伊代、観月ありさ、森若香織（GO-BANG’S）、吉田栄作、LINDBERG