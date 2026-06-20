一緒にお酒を飲みたい女子プロ2位は酒の肴みたいな料理が好物の選手
雑誌『ALBA』の読者に「一緒にお酒を飲みたい女子プロは？」というアンケートを実施。多くの票やコメントが寄せられたなか、吉田優利と並んで2位に選ばれたのは、酒のつまみみたいな料理が好物の小祝さくらだ。
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【2位タイ】小祝さくら吉田優利と並んで2位にランクインしたのは、今季の女子ツアー開幕前に、2024年に男子プロ・桂川有人と結婚していたことを明かした小祝さくら。第1回の1位から一つ順位を落としたかたちだ。好きな食べ物は「ナマコ酢」と、酒飲みが好きそうな料理を挙げているが、お酒はあまりたしなまない様子。それでも、持ち前のおっとりとした雰囲気と、たびたび話題に上る天然発言の印象もあってか、「トークが楽しそう」「笑いが多く、美味しいお酒を飲めそう」という意見が寄せられた。そのほかにも、「おおらかな人柄が好印象」「癒されそうなので」「性格が良さそう」というコメントが多く見られた。【主な投票コメント】・独特の感性を持っていて楽しそうだから。・同郷で応援している。・性格が可愛らしい！・おっとりとした性格とおもしろ発言のギャップがいい。◇ ◇ ◇居酒屋の看板娘もランクイン！→関連記事で【「一緒にお酒を飲みたい女子プロ」ランキング！ 渋野日向子に吉田鈴……話し上手で聞き上手なムードメーカーは誰だ？】を掲載中
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