Def Tech・SHEN、自身初の単独ライブ開催決定 9月に東京・大阪で『Choose To Be Happy』
音楽デュオ・Def TechのSHENが、自身初となる単独ライブ『Choose To Be Happy - SHEN LIVE 2026』を9月に東京・大阪で開催することが決定した。
【写真】復活ライブ時のDef Tech
ハワイで育ち、音楽やアートを通じてALOHAの精神を発信し続けるSHEN。2008年に初のソロアルバム『SOLAIRO』をリリースして以来、ソロアーティストとしても独自の音楽活動を展開している。ハワイで育まれた自然観やスピリチュアリティ、日本での活動を通じて培われた感性を融合させながら、自身ならではのメッセージを発信し続けてきた。
4月には新曲「Breathe Aloha Now」を配信リリース。同タイトルを冠した自身初のアートエキシビションも開催し、音楽のみならずアートを通じた表現にも挑戦した。5月に開催された日本最大級のハワイイベント『ALOHA TOKYO』ではトリを務め、ハワイと日本をつなぐカルチャーアイコンとして多くの支持を集めた。
今回開催される『Choose To Be Happy』は、そんなSHENにとって新たな節目となる単独公演。ハワイの“ALOHA”の精神と、日本で歩んできたキャリアの軌跡を織り交ぜながら、これまで以上にパーソナルな世界観を表現する特別なライブとなる。
SHENが属するDef Techをめぐっては、メンバーのMicroが麻薬取締法違反の罪に問われ、東京地裁で拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を受けた。Microは11日、自身のSNSで謝罪し、Def Techとしての活動は今後も継続していくと報告した。
【写真】復活ライブ時のDef Tech
ハワイで育ち、音楽やアートを通じてALOHAの精神を発信し続けるSHEN。2008年に初のソロアルバム『SOLAIRO』をリリースして以来、ソロアーティストとしても独自の音楽活動を展開している。ハワイで育まれた自然観やスピリチュアリティ、日本での活動を通じて培われた感性を融合させながら、自身ならではのメッセージを発信し続けてきた。
今回開催される『Choose To Be Happy』は、そんなSHENにとって新たな節目となる単独公演。ハワイの“ALOHA”の精神と、日本で歩んできたキャリアの軌跡を織り交ぜながら、これまで以上にパーソナルな世界観を表現する特別なライブとなる。
SHENが属するDef Techをめぐっては、メンバーのMicroが麻薬取締法違反の罪に問われ、東京地裁で拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を受けた。Microは11日、自身のSNSで謝罪し、Def Techとしての活動は今後も継続していくと報告した。