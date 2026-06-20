BOYNEXTDOOR、パーフェクトアイドル・中島健人との共演にドキドキ「覚えてくれてるかな？」【『BOYNEXTDOOR トモダチベース』】
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORの日本初・冠トークバラエティ『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ 毎週土曜 後2：30〜※全8回）の最終回が、きょう20日に放送される。
【番組カット】TAESANに優しく教える中島健人
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
同番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う“トモダチベース”にアーティストや俳優などさまざまなゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、番組が終わる頃には“トモダチ”に。BOYNEXTDOORの“オトモダチ作り”に寄り添う、オリジナリティあふれるトークバラエティ番組となる。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体な素顔もポイントとなる。
最終回では、トモダチベースの隣人・平子祐希が進行役を務め、正真正銘のパーフェクトアイドル・中島健人をゲストに迎える。スタジオでは、中島が持ってきたご褒美スイーツをかけて、ライフハックチャレンジ企画に挑戦する。中島が、BOYNEXTDOORのメンバーたちに優しく教える場面も。お兄ちゃんな中島と無邪気全開なBOYNEXTDOORのケミストリーも楽しめる。
さらに、番組内での貴重なダンスコラボにも一緒に挑戦する。収録前には「以前、一緒にチャレンジ動画を撮ったのですが、覚えてくれてるかな？」とワクワクしていたソンホ。果たして、トモダチになることができたのか。
【番組カット】TAESANに優しく教える中島健人
2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューしたBOYNEXTDOORは、24年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集めている。
最終回では、トモダチベースの隣人・平子祐希が進行役を務め、正真正銘のパーフェクトアイドル・中島健人をゲストに迎える。スタジオでは、中島が持ってきたご褒美スイーツをかけて、ライフハックチャレンジ企画に挑戦する。中島が、BOYNEXTDOORのメンバーたちに優しく教える場面も。お兄ちゃんな中島と無邪気全開なBOYNEXTDOORのケミストリーも楽しめる。
さらに、番組内での貴重なダンスコラボにも一緒に挑戦する。収録前には「以前、一緒にチャレンジ動画を撮ったのですが、覚えてくれてるかな？」とワクワクしていたソンホ。果たして、トモダチになることができたのか。