「日本の制度はマジで遅れている」養育費未払いで逃げる男と制度の欠陥に助産師HISAKOが苦言
12人産んだ助産師HISAKOが自身のYouTubeチャンネルで「【うちだけ違う】母子家庭・事実婚・同性カップル…子どもへの説明（お手紙シリーズ）」を公開した。動画では、自身もシングルマザーの経験を持つHISAKOさんが、パパの不在を子どもにどう説明すべきか悩む未婚のシングルマザーからの手紙に回答し、日本の養育費問題や多様化する家族の形について熱く語っている。
HISAKOさんはまず、2歳の娘が絵本などをきっかけに「パパ」という言葉を使うことに対し、母親が罪悪感を抱く必要はないと説明。子どもにとっては「バナナどこ？というのと同じレベルの質問」だと指摘した。その上で、「今パパはいないね、でもママがいるよ」とシンプルに答え、子ども自身が愛され、守られている存在であることを力強く伝えることが最も重要だと語った。心理学的な観点からも、パパの有無よりも「安心できる大人がいるかいないかというところは100倍ぐらい大事」だと断言している。
さらに動画後半では、手紙にあった「養育費を払わずに逃げている男」の問題に言及。HISAKOさんは「日本の制度はマジで遅れている」と憤りを見せ、養育費未払いが犯罪として扱われ、国が立て替える措置もある海外の事例を紹介した。日本では未払いが野放しにされており、「要は制度の欠陥なんですよ」と指摘。子どもの権利が搾取されている現状に対し、社会全体で声を上げていく必要性を訴えた。
最後にHISAKOさんは、家族の形は多様化しており、一般的な家族像を無理に作る必要はないと断言。「最強の自分の味方がたった一人いる」こと、そして「楽しい家だ、笑いが絶えないお家だ」と感じられる環境こそが幸せに直結すると結論づけた。「胸を張って堂々と娘ちゃんとスキンシップをしてあげて」と温かいエールを送り、同じ悩みを持つシングルマザーたちへ寄り添うメッセージで動画を締めくくった。
HISAKOさんはまず、2歳の娘が絵本などをきっかけに「パパ」という言葉を使うことに対し、母親が罪悪感を抱く必要はないと説明。子どもにとっては「バナナどこ？というのと同じレベルの質問」だと指摘した。その上で、「今パパはいないね、でもママがいるよ」とシンプルに答え、子ども自身が愛され、守られている存在であることを力強く伝えることが最も重要だと語った。心理学的な観点からも、パパの有無よりも「安心できる大人がいるかいないかというところは100倍ぐらい大事」だと断言している。
さらに動画後半では、手紙にあった「養育費を払わずに逃げている男」の問題に言及。HISAKOさんは「日本の制度はマジで遅れている」と憤りを見せ、養育費未払いが犯罪として扱われ、国が立て替える措置もある海外の事例を紹介した。日本では未払いが野放しにされており、「要は制度の欠陥なんですよ」と指摘。子どもの権利が搾取されている現状に対し、社会全体で声を上げていく必要性を訴えた。
最後にHISAKOさんは、家族の形は多様化しており、一般的な家族像を無理に作る必要はないと断言。「最強の自分の味方がたった一人いる」こと、そして「楽しい家だ、笑いが絶えないお家だ」と感じられる環境こそが幸せに直結すると結論づけた。「胸を張って堂々と娘ちゃんとスキンシップをしてあげて」と温かいエールを送り、同じ悩みを持つシングルマザーたちへ寄り添うメッセージで動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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