「ちょっとやりにくかった印象」チュニジアの”白シャツの魔術師”をそう警戒する日本代表戦士は？「ガチガチに引かれたイメージがあって」【W杯】
「元サウジの監督ですよね？」
サブリ・ラムシ監督の更迭を受け、チュニジアの指揮官に就任したエルベ・ルナール。かつてサウジアラビア監督として日本を苦しめた“白シャツ魔術師”について、中村敬斗はそう警戒を強めた。
「ファイブでガチガチに引かれたイメージがあって、で、ゼロゼロで結局終わって、ちょっとやりにくかった印象があります。その監督ですもんね」
ただ、2025年３月25日にサウジアラビアと引き分けた試合とは違う展開になると、中村は予測していた。
「チュニジアは初戦を落としているので、正直、勝たないといけない。３戦目はオランダですし。その意味で引き分けでいいとは思ってないはずなので、カウンターで勝点３を撮りに来ると思います。その意味で、前のサウジ戦よりはチャンスを作りやすいと考えています」
チュニジア戦では「多彩な攻撃」がポイントになる。
「ドリブルもちろん、連携もそうですし。ミドルシュートも、クロスも大事ですし。多彩な攻撃が必要になる。単調でなく、いろんなパターン見せられたらいいかなと思います」
そのうえでドリブルもパスも、そしてミドルもクロスもある中村は攻撃のキーマンに間違いなくなる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
サブリ・ラムシ監督の更迭を受け、チュニジアの指揮官に就任したエルベ・ルナール。かつてサウジアラビア監督として日本を苦しめた“白シャツ魔術師”について、中村敬斗はそう警戒を強めた。
「ファイブでガチガチに引かれたイメージがあって、で、ゼロゼロで結局終わって、ちょっとやりにくかった印象があります。その監督ですもんね」
ただ、2025年３月25日にサウジアラビアと引き分けた試合とは違う展開になると、中村は予測していた。
チュニジア戦では「多彩な攻撃」がポイントになる。
「ドリブルもちろん、連携もそうですし。ミドルシュートも、クロスも大事ですし。多彩な攻撃が必要になる。単調でなく、いろんなパターン見せられたらいいかなと思います」
そのうえでドリブルもパスも、そしてミドルもクロスもある中村は攻撃のキーマンに間違いなくなる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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