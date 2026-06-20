チュニジア戦でも中村のゴールに期待したい。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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「元サウジの監督ですよね？」

　サブリ・ラムシ監督の更迭を受け、チュニジアの指揮官に就任したエルベ・ルナール。かつてサウジアラビア監督として日本を苦しめた“白シャツ魔術師”について、中村敬斗はそう警戒を強めた。

「ファイブでガチガチに引かれたイメージがあって、で、ゼロゼロで結局終わって、ちょっとやりにくかった印象があります。その監督ですもんね」

　ただ、2025年３月25日にサウジアラビアと引き分けた試合とは違う展開になると、中村は予測していた。

「チュニジアは初戦を落としているので、正直、勝たないといけない。３戦目はオランダですし。その意味で引き分けでいいとは思ってないはずなので、カウンターで勝点３を撮りに来ると思います。その意味で、前のサウジ戦よりはチャンスを作りやすいと考えています」
 
　チュニジア戦では「多彩な攻撃」がポイントになる。

「ドリブルもちろん、連携もそうですし。ミドルシュートも、クロスも大事ですし。多彩な攻撃が必要になる。単調でなく、いろんなパターン見せられたらいいかなと思います」

　そのうえでドリブルもパスも、そしてミドルもクロスもある中村は攻撃のキーマンに間違いなくなる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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