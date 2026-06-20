岸和田競輪の「G1第77回高松宮記念杯競輪」（優勝賞金5590万円）は5日目を迎え、東西の準決勝4個レースが行われる。各レースの2着以内と3着は1人しか決勝に進めない狭き門。東11Rは昨年のグランプリ覇者・郡司浩平が底力を発揮する。

グランプリ覇者の郡司が底力を見せる。平塚ダービーの準決で落車してから今回を含め9走して未勝利。仕掛けどころは悪くないが本来の動きではない。それでも王者として少しでも状態をアップさせ、ライン3車も生かして捲りを決める。S班・阿部拓は同期・新山のカカリ次第ではアタマまで。単騎・鈴木竜も侮れない。

＜1＞郡司浩平 しっかり出ることだけ考えた。いつもならもっと早めに出切れるのに苦しかった。自分の力が落ちているのかな。自力。

＜2＞鈴木玄人 難しい展開。気持ちだけで勝ち上がったが体が良くないのでケアをしたい。単騎で。

＜3＞阿部拓真 余力がなかった。自分の脚力不足。新山君の番手。

＜4＞坂井洋 状態は変わらないが追走の甘さが出た。同期同班で同県になった杉浦君の番手で頑張る。

＜5＞鈴木竜士 2コーナーから捲って出切れれば良かったが気持ち、仕掛けが遅れた。思った以上に切れがない。単騎でも自力。

＜6＞杉浦侑吾 焦って失敗した。ハードなメンバーですね。いつも通り自力。

＜7＞松谷秀幸 反応できているし落車前よりはいい。郡司君マーク。

＜8＞嶋津拓弥 脚の感じはいい。神奈川の3番手。

＜9＞新山響平 根田さんの気迫に負けた。3走して何か重たい。脚よりは乗り方が変なのかな。自力。