北村匠海、主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』クランクアップ！「みんなにもらった気づきがたくさんあって、とても楽しい時間でした」

北村匠海（DISH//）の主演で、フジテレビ系にて放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21時～21時54分）が、6月22日に最終回を迎える。このたび、主人公の教師、朝野峻一役を演じる北村匠海がクランクアップを迎えた。

■“朝野先生の教え子たち”がサプライズ登場

北村が演じる朝野は、夢をかなえ、新米教師として福井県小浜市にある若狭水産高校に赴任。生徒への接し方に悩みながらも、生徒や同僚、街の人々との交流を重ねるなかで成長していく。それぞれの思いを尊重し、宇宙食開発プロジェクトを受け継ぐ生徒たちを15年間に渡り、JAXA職員の木島真（神木隆之介）らとともに見守ってきた。ついに、数々の試練を乗り越えてきた宇宙食サバ缶が、すべての思いをのせて宇宙にたどり着こうとしていた。同時に、教育委員会で働くため、朝野が学校を離れる時も近づいていた。

本作で地上波連続ドラマ初主演、そして「ずっとやりたかった」という念願の教師役に挑んだ北村。最後のカットを撮り終え、「朝野峻一役、北村匠海さんオールアップです！」とスタッフから声が上がると、スタジオから割れんばかりの拍手が起こり、北村はガッツポーズ。

鈴木雅之監督から記念の花束が贈られると、なんと1期生から5期生までの生徒たちがサプライズで登場。「わ！ まじか！」と驚き、満面の笑顔を浮かべる北村に、熱い思いが込められた寄せ書きが生徒たちから贈られた。

「ありがとう！ 予想はしていたんですけどね（笑）」と照れ笑いを浮かべる北村。続けて、「このドラマは、いまだかつてないくらい生徒たちが入れ替わっていて、今後、活躍していくであろう皆さんが僕と出会ってくれました。学園ものは僕の役者人生において、すごく大切なものになっています。だからこそ、僕ができることはなんだろうと考えて、悩みを聞いたり話したりすることが僕にできる精いっぱいかなと思って。そのなかで、僕自身もみんなにもらった気づきがたくさんあって、とても楽しい時間でした」と撮影の日々をかみ締めるように振り返った。

「『サバ缶、宇宙へ行く』という作品に、皆さんに出会えてよかった。キャスト、監督、スタッフの皆さんと、またぜひ出会って一緒に作品を作れたらと思います。ありがとうございました」と感謝を伝え、撮影を締めくくった。

教師と高校生たちが世代を超えて、“宇宙食開発”という大きな夢に挑む、奇跡のような実話をもとに描くオリジナルストーリー『サバ缶、宇宙へ行く』は、6月22日に最終回を迎える。TVerでは1～3話と最新話が、FODでは全話配信中。これまでのストーリーを振り返っていただき、今を生きるすべての人にエールを贈るラストをぜひ見届けよう。

■第11話（6月22日放送）あらすじ

朝野峻一（北村匠海）が新任教師として若狭水産高校に赴任してきてから15年。廃校の危機を乗り越え、若狭小浜高校と統合し、若狭小浜高校海洋科学科として存続。そのような状況の中、生徒たちが継承してきた「宇宙食サバ缶プロジェクト」がJAXA（宇宙航空研究開発機構）に認証され、みんなの夢がついに現実となる時が近づいていた。いよいよ、ISS（国際宇宙ステーション）に向けて、鹿児島県にあるJAXA種子島宇宙センターから発射される補給船に「宇宙食サバ缶」が乗せられることが決まったのだ。

宇宙に飛び立つところを藤倉彩花（池端杏慈）、水谷結（南琴奈）、吉瀬乃愛（蒼戸虹子）、桜庭美咲（横田真子）、5期生の生徒たちに見せたいと願う朝野のもとに、浜中道夫（三宅弘城）、和子（村川絵梨）のふたりが、田所明正（八嶋智人）ら小浜の人々から集めてきたカンパ金を持ってくる。「この町のみんなで生徒らを送り出したろう」という熱い気持ちが込められていた。その気持ちを受け取り、朝野と5期生は種子島へと向かう。しかし、種子島に到着した朝野たちに、JAXA職員の木島真（神木隆之介）から思わぬ連絡が入り…。

一方、プロジェクトを立ち上げた1期生で今は若狭小浜高校の教師、菅原奈未（出口夏希）は、学校から教育委員会へ異動する朝野に、「…先生にさ、まだちゃんと言えてなかったよな」と話し始める。

15年の歳月をかけ、数々の試練を乗り越えてきたサバ缶は、関わってきたすべての人たちの思いを乗せて、いま宇宙にたどり着こうとしていた。そして、ついに宇宙飛行士が食する瞬間が。

(C)フジテレビ

■番組情報

フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』

06/22（月）21:00～21:54

出演者：北村匠海 出口夏希 黒崎煌代 伊東 蒼 ・ 八嶋智人 三宅弘城 村川絵梨 ソニン 迫田孝也 鈴木浩介 荒川良々 ／ 神木隆之介

語り：井上芳雄

原案：『さばの缶づめ、宇宙へいく』（小坂康之、林公代／イースト・プレス）

脚本：徳永友一、北浦勝大（第6話）

音楽：眞鍋昭大

主題歌：Vaundy「イデアが溢れて眠れない」（SDR／Sony Music Labels Inc.）

演出：鈴木雅之、西岡和宏、高橋洋人（「高」は、はしごだかが正式表記）

プロデュース：石井浩二

プロデューサー：野田悠介、中沢晋（オフィスクレッシェンド）

制作協力：オフィスクレッシェンド

制作著作：フジテレビジョン

■関連リンク

『サバ缶、宇宙へ行く』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/sabauchu

DISH// OFFICIAL SITE

https://dish-web.com/